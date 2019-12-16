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вчера 19:26
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вчера 17:24
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5 золотых медалей завоевали борцы Казахстана на чемпионате мира по Qazaq Kuresi
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 5 золотых медалей завоевали казахстанские спортсмены на чемпионате мира по Qazaq Kuresi в Актобе. Чемпионат мира прошел в городе с 15 по 16 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из более чем 40 стран. Спортсмены боролись в 8 весовых категориях.
По итогам соревнований Казахстан завоевал 5 золотых медалей в пяти весовых категориях.
В частности, первое место в весовой категории 55 килограммов завоевал Даулет Ниетбай, в весовой категории 66 килограммов лучшим признан Куаныш Искаков, в весовой категории 74 килограмма - Айдос Галымов, в весовой категории 100 килограммов - Нурым Салимгереев, и в весе более 100 килограммов чемпионом мира стал Руслан Абдразаков.
Помимо золотых, серебряных, бронзовых медалей Международная федерация по Qazaq Kuresi наградила борцов за лучшую технику, красивый бросок и волю к победе на ЧМ-2019.
Чемпионат мира в Актобе отличился тем, что борцовский ковер был заменен на ролл-маты, это менее травмоопасно и более удобно. Благодаря качеству и плотности материала увеличивается динамика борьбы.
В чемпионате мира по Qazaq Kuresi приняли участие более 20 судей, в числе которых были представители Украины, России, Кыргызстана, Таджикистана, Грузии, Литвы и Армении.
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