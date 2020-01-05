5 тысяч пиротехнических изделий изъяли полицейские в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Около 5 тысяч пиротехнических изделий изъяли полицейские Карагандинской области за 15 дней. Все эти изделия реализовывались незаконно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории Карагандинской области в период с 17 декабря 2019 года по 3 января 2020 года в два этапа проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника».

Всего в ОПМ было задействовано около 400 сотрудников органов внутренних дел области, создана 91 совместная рейдовая группа из числа сотрудников ДКНБ, ДЧС, представителей партии «Nur Otan» и волонтеров Молодежного ресурсного центра акимата Карагандинской области, которые провели 115 рейдовых мероприятий по выявлению фактов незаконной торговли пиротехническими изделиями и веществами.

«Выявлено 64 факта незаконной торговли пиротехническими изделиями без соответствующего разрешения, в отношении 64 физических лиц были составлены протокола об административных правонарушениях по ст.196 КРКобАП. Наложено штрафов на общую сумму 2.221.044 тенге, изъято пиротехнических изделий в количестве 4715 штук», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.