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вчера 16:43
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5 тысяч пиротехнических изделий изъяли полицейские в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Около 5 тысяч пиротехнических изделий изъяли полицейские Карагандинской области за 15 дней. Все эти изделия реализовывались незаконно, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На территории Карагандинской области в период с 17 декабря 2019 года по 3 января 2020 года в два этапа проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника».
Всего в ОПМ было задействовано около 400 сотрудников органов внутренних дел области, создана 91 совместная рейдовая группа из числа сотрудников ДКНБ, ДЧС, представителей партии «Nur Otan» и волонтеров Молодежного ресурсного центра акимата Карагандинской области, которые провели 115 рейдовых мероприятий по выявлению фактов незаконной торговли пиротехническими изделиями и веществами.
«Выявлено 64 факта незаконной торговли пиротехническими изделиями без соответствующего разрешения, в отношении 64 физических лиц были составлены протокола об административных правонарушениях по ст.196 КРКобАП. Наложено штрафов на общую сумму 2.221.044 тенге, изъято пиротехнических изделий в количестве 4715 штук», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
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