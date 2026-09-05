5 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Мухтар ЕРМАН, заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии РК

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Родился в 1963 году в Кзылкумском районе Южно-Казахстанской области.

Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1986); Казахский национальный университет имени аль-Фараби (1998).

Трудовая деятельность: ассистент, стажер Алма-Атинского архитектурно-строительного института (1986–1993); региональный менеджер компании «Яшар холдинг», Алматы (1993–1999); директор ГП «Алматыжарнама», Алматы (1999–2005); заместитель генерального директора ТОО «Первый канал «Евразия» (2013–2014); руководитель аппарата фракции «Нур Отан» в Мажилисе Парламента РК (2014–2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от партии «Нұр Отан», член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК (2016–2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва (2021–2022); член Центральной избирательной комиссии РК (2022), секретарь Центральной избирательной комиссии РК (2022–2024).

На занимаемой должности — с ноября 2024 года.

Нияз КОШКИМБАЕВ, член Совета директоров АО «КазАгроФинанс», управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Фото: Холдинг "Байтерек"

Родился в 1979 году в Карагандинской области.

Окончил Карагандинский государственный технический университет, специальность «Горный инженер-электрик» (2001); Карагандинский государственный технический университет, специальность «Экономист-юрист» (2002).

Трудовая деятельность: заместитель директора по организационным вопросам ТОО СФ «РИФ» (2002); менеджер-маркетолог ТОО «Мередиан-П» (2002); главный специалист отдела маркетинга и снабжения Базы МТО УДП РК (2003); главный специалист Департамента занятости и социальных программ Астаны (2003–2005); специалист, начальник отдела Департамента экономики и бюджетного планирования Астаны (2005–2006); главный специалист Министерства финансов Республики Казахстан (2006–2007); главный специалист Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (2007); менеджер, главный менеджер АО «НХ «КазАгро» (2007–2009); финансовый директор ТОО «КазМитИндастри» (2009); советник Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике (2009–2010); заместитель директора, директор Департамента финансов и документационного обеспечения Агентства Республики Казахстан по статистике (2010–2014); руководитель Управления финансов и документационного обеспечения Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2014–2017); заместитель Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2017–2020); заместитель руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (2020–2022); управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (с июня 2022 года).

На занимаемой должности — с мая 2025 года.

Ерсаин ХАМИТОВ, председатель Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», заместитель Председателя Правления — член Правления АО «НУХ «Байтерек»

Фото: instagram.com/prokadrykz/

Родился в 1983 году в Костанайской области.

Окончил Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, специальность «Экономист-финансист» (2004); Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, специальность «Executive Master of Business Administration» (2020).

Трудовая деятельность: кредитный менеджер; заведующий сектором кредитного анализа АО «Народный Банк Казахстана» (2004–2006); старший аналитик, главный аналитик АО «Народный Банк Казахстана» (2006–2007); заведующий сектором, начальник отдела; заместитель начальника управления АО «БТА Банк» (2007–2009); главный менеджер АО «Самрук-Энерго» (2009–2010); главный менеджер АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2010–2013); директор департамента корпоративных финансов АО «НУХ «Байтерек» (2013–2014); управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» (2014–2016); управляющий директор — член Правления АО «НУХ «Байтерек» (2016–2022); заместитель Председателя Правления — член Правления АО «НУХ «Байтерек» (с мая 2022 года); председатель Совета директоров АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» (2025).

На занимаемой должности — с февраля 2025 года.

Ерлан АУКЕНОВ, председатель Совета Ассоциации Q88

Фото: primeminister.kz

Родился в 1984 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, государственное и местное управление; Университет Бредфорда (Великобритания), государственная политика; Международную академию бизнеса, корпоративный менеджмент; Лондонскую школу экономики и политических наук, степень МВА (Master of Business Administration) «Развитие городов» (2018).

Трудовая деятельность: работа в бизнес-структурах и неправительственных организациях (2002–2007); заместитель директора департамента по управлению активами Национального научно-технического холдинга «Самғау» (2007–2008); помощник министра образования и науки, директор департамента Министерства образования и науки РК (2008–2010); руководящие должности в аппарате акима Восточно-Казахстанской области (2010–2011); государственный инспектор администрации Президента РК (2011–2014); заместитель акима Северо-Казахстанской области по вопросам развития предпринимательства, промышленности, внешнеэкономических связей и туризма (2014–2015); заместитель акима Алматы (2015–2017); заместитель акима Алматы (2018–2019); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (2019–2021); внештатный советник заместителя Премьер-министра Республики Казахстан.

Также в этот день родились:

Ахмет БАЙТУРСЫНОВ, казахский просветитель, поэт, переводчик, ученый-лингвист, тюрколог, педагог, публицист, общественный деятель и политический публицист

Фото: Gov.kz

Родился в 1872 году в Тосынской волости Тургайского уезда, в семье крестьянина. Получил первоначальное образование в родном ауле, затем учился в Тургайском русско-казахском училище (1886–1891), в Оренбургской учительской семинарии (1891–1895). Педагогическую деятельность начал в 1895 году учителем аульной, затем волостной школы. В 1909 году, будучи заведующим двухклассным русско-казахским училищем в городе Каркаралинске, примкнул к оппозиции существующему строю, за что был арестован и сослан в город Оренбург.

Ахмет Байтурсынов — автор первого казахского букваря. Новый казахский алфавит, названный в честь ученого байтурсыновским, в свое время служил хорошим образцом для всех тюркоязычных народов при проведении реформы письменности. Автором написаны также «Пособие по родному языку», «Изложение курса казахского языка», «Руководство к изучению грамматики», «Развитие речи», различные хрестоматии. Эти методические труды до сих пор пользуются авторитетом у ученых в области казахского языкознания и методики преподавания казахского языка.

В 1913 году Ахмет Байтурсынов стал первым редактором газеты «Казах», созданной по инициативе казахской интеллигенции. Главным в программе газеты было освещение проблем развития казахского языка, культуры, школьного образования.

После революции 1917 года, будучи членом партии «Алаш», был избран членом Военно-революционного комитета Киргизского (Казахского) края, работал наркомом просвещения края (1920–1921), председателем Академического центра (1921–1922), являлся членом научно-методического совета Наркомпроса.

В 1920 году вступил в РКП (б), в 1921–1928 годах работал в Казахском институте народного образования, где читал лекции по казахскому языку и литературе, истории и культуре. В 1928–1929 годах Ахмет Байтурсынов — профессор Казахского государственного университета. Созданная им и названная его именем графическая система позволила быстрее ликвидировать неграмотность, повысить письменную культуру казахов. В июне 1929 года во время творческой поездки в Кзыл-Орду был арестован. Ему вменялось в вину, что в 1926 году на съезде тюркологов в Баку он встречался с зарубежными учеными, пытался наладить связь с Мустафой Шокаем, якобы для того, чтобы тот помог осуществить план отделения Казахстана от России. В 1931 году — ссылка в Архангельскую область, откуда он вернулся в Алма-Ату лишь через три года. И в 1937 году, когда поднялась новая волна репрессий, его вновь арестовали. 8 декабря 1937 года Ахмет Байтурсынов был расстрелян как «враг народа». В 1988 году был реабилитирован.

Сыдык МУХАМЕДЖАНОВ, великий казахский композитор, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан

Фото: daismedia.kz

Родился в 1924 году в Карагандинской области. Окончил Алматинскую консерваторию, композиторское отделение по классу Евгения Брусиловского.

В годы учебы был музыкальным редактором (позже стал художественным руководителем) Казахского радио, работал в Министерстве культуры Казахской ССР, был председателем Союза композиторов Казахстана; в 1964–1968 годы возглавлял и одновременно был художественным руководителем Казахской филармонии; в 1969–1972 годы — директор Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Особое место в казахском песенном искусстве занимают его песни на слова Абая «Жарқ етпес қара көңілім неғылса да» («Вовек моя душа не расцветет»), «Өзгеге көңілім тоярсың» («Всем пресытиться может душа»), «Ғашықтық тілі — тілсіз тіл» («Бессловесен язык любви»). Его сонаты для скрипки и фортепиано, пьесы, кюи, написанные для оркестра народных инструментов, а также поэмы для камерных оркестров стали образцом всестороннего развития, высокой художественности произведений казахской инструментальной, оркестровой и камерной музыки.

Написал музыку к спектаклям «Алдар Көсе», «Ботагөз», «Рабиға», «Беу, қыздар-ай» («Ох, эти девушки»), «Сәуле» и другим, к кинофильмам «Мать и дитя», «Мы из Семиречья», «Алдар Көсе», «Мечта моя», «Дочь партизана».

Награжден орденами Октябрьской революции, Дружбы народов, «Знак Почета».