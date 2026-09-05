5 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День языков народа Казахстана

Раньше в стране День языков народа Казахстана праздновался каждое третье воскресенье сентября, в 2017 году было принято решение Днем языков установить 5 сентября. В этот день родился известный казахский ученый, выдающийся литературовед и лингвист Ахмет Байтурсынов, разработавший научную терминологию для определения казахской грамматики.

Международный день благотворительности

5 сентября 1997 года после продолжительной болезни скончалась мать Тереза Калькуттская. Учитывая огромный вклад матери Терезы в благотворительную деятельность, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции постановила объявить 5 сентября Международным днем благотворительности. Впервые его отмечали в 2013 году путем проведения разнообразных пропагандистских и просветительских мероприятий.

СОБЫТИЯ

В 1933 году в Алматы открылся Республиканский театр драмы имени Михаила Лермонтова, коллектив которого был сформирован в Семипалатинске. Театр открылся постановкой пьесы «Любовь Яровая» К. Тренева. В год 150-летия со дня рождения Михаила Лермонтова (1964) театру присвоено имя поэта. После успешных гастролей в Москве (1974) театру присвоено звание «Академический театр».

В 2001 году в Павлодаре открылась мечеть имени Машхура Жусупа. Здание мечети представляет собой восьмиконечную звезду размером 48 × 48 метров, высота минаретов — 63 метра, высота купола с полумесяцем — 54 метра. Общая площадь мечети составляет 7 240 квадратных метров.

В 2009 году впервые казахский кюй прозвучал на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади в Москве.

Парадным выходом и дефиле руководил командир роты почетного караула Республиканской гвардии Республики Казахстан капитан Канат Азимбаев, дирижировал начальник Президентского оркестра подполковник Талгат Бердигулов.

В 2012 году состоялось торжественное открытие Высшей школы образования НУ. Соответствующий меморандум о сотрудничестве по созданию школы между НУ, Университетом Кембриджа и Университетом Пенсильвании был подписан 20 августа 2012 года.

В 2014 году на Ваганьковском кладбище в Москве состоялась церемония передачи горсти земли с родины яркого представителя творческой интеллигенции казахского народа, писателя, драматурга, талантливого педагога Жусипбека Аймауытова. Только в 2014 году стало известно место захоронения репрессированного казахского писателя Жусипбека Аймауытова.

В 2015 году в Алматы прошел первый фестиваль городской еды «Попробуй Алматы на вкус!». Все собранные средства от продажи билетов были переданы в Общество Красного Полумесяца Казахстана. Сумма пожертвований была направлена на оснащение волонтерских команд, которые одними из первых оказываются на месте ЧС и помогают ликвидировать последствия катастроф.

Свои блюда на фестивале представили 14 организаций общепита, среди которых — рестораны, кофейни, пекарни, кулинарные стартапы и отечественные бренды.

В 2016 году в Алматы, на горнолыжном курорте «Шымбулак», впервые прошел международный фестиваль Almaty Mount Fest 2016, приуроченный к 1000-летию города Алматы и 25-летию независимости страны.

Almaty Mount Fest 2016 — крупнейший международный фестиваль в Центральной Азии, посвященный горным видам спорта. Уже несколько лет он объединяет спортсменов и экстремалов со всего Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

В 2019 году в Астане состоялось открытие спортивного молодежного фестиваля Qazaqstan Jastar Fest 2019.

Собравшиеся смогли посмотреть выступления молодых каратистов, мастеров грэпплинга, а также увидеть представления по национальным видам спорта, таким как асык ату, бес асык, перетягивание каната и гиревой спорт.

В 2021 году в Казани (Татарстан) состоялась церемония открытия первых Игр стран СНГ. Церемония открытия соревнований началась с парада флагов девяти стран-участниц: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и России.

Игры стран стали первыми подобными соревнованиями в истории. Спортивные состязания на уровне Содружества проводились и раньше, но таких масштабов еще не достигали. В Играх стран СНГ принимают участие только спортсмены младше 23 лет, для которых соревнование должно стать источником опыта выступлений на масштабных международных соревнованиях.

В 2023 году Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев посетил стратегические командно-штабные военные учения «Батыл тойтарыс-2023» и выступил перед военнослужащими. Он высоко оценил уровень подготовленности задействованных подразделений. В своем выступлении Президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки. Сегодня в мировой системе обороны происходят масштабные изменения. Все большее распространение получают современные методы и приемы ведения боевых действий, в особенности гибридные виды войн. Атаки могут носить не только военный, но и информационный, психологический, политический, экономический и другой характер. Поэтому Вооруженные силы Казахстана должны быть готовы к любым вызовам. Это главное требование для современной профессиональной армии.

— У нас только одна Родина — Казахстан! Обеспечение безопасности и защита нашей страны, земли и граждан — наш общий священный долг, — подчеркнул Президент.

В 2023 году в Астане на ипподроме «Казанат» состоялось торжественное открытие VI фестиваля национальных видов спорта. В течение пяти дней свыше 1 300 человек состязались в 11 видах спорта: көкпар, асық ату, тоғызқұмалақ, жекпе-жек, жамбы ату, теңге алу и других национальных играх.

Значимым событием фестиваля стал республиканский конный марафон «Ұлы дала жорығы». За 14 дней 20 команд всадников из всех регионов страны прошли расстояние в 1 300 километров из столицы до Туркестана.

В 2024 году казахстанский пловец Нурдаулет Жумагали завоевал «серебро» Паралимпийских игр 2024. Он стал вторым в параплавании на дистанции 100 метров брассом (категория SB13). Стоит отметить, что в финал спортсмен квалифицировался с рекордом Азии.

В 2024 году казахстанка Акмарал Науатбек завоевала золотую медаль Паралимпийских игр-2024 в Париже. Науатбек выиграла финал в пара-дзюдо в весе до 48 килограммов (категория J2). В решающей схватке Акмарал встретилась с Сандрин Мартине (Франция) и одержала победу с оценкой «иппон».

В 2025 году в болгарском городе Шумен на IX Европейской юниорской олимпиаде по информатике EJOI-2025 казахстанские школьники завоевали 4 медали. В соревновании приняли участие более 100 юных программистов из 24 стран. Всего было разыграно 52 медали. В активе наших школьников — одна серебряная и три бронзовые награды.