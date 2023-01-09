Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

5 профилактических взрывов провели для спуска лавин в ВКО

9 Января 2023, 22:29
5 профилактических взрывов провели для спуска лавин в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Обильные осадки в виде снега продолжающиеся в Восточно-Казахстанской области почти неделю привели к лавинной опасности. Специалисты филиала «Казселезащита» провели очередной спуск на автодороге «Усть-Каменогорск-Самарское» (95-102 км). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«Понадобилось 5 профилактических взрывов, чтобы спустить скопившуюся снежную массу. Сошло 74 500 кубометров снега.

В области продолжается лавиноопасная ситуация. По обслуживаемым районам области разработаны 20 снегомерно-лавинных маршрутов, где в лавиносборах установлены 160 снегомерных реек, которые обслуживаются наблюдателями филиала «Казселезащита», - отметили в ДЧС.

В период штормового предупреждения воздержаться от поездок в горы рекомендуют ДЧС ВКО и филиал «Казселезащита».

«Много лавиноопасных очагов угрожает автомобильным дорогам, проезжая мимо них, - не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона - «112». О погодных условиях можно узнать, скачав мобильное приложение «Дармен», - добавили в ДЧС.


Фото: gov.kz


Новости по теме
Четыре лавины спустили в ВКО
Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде
Около 150 паводкоопасных населенных пунктов зарегистрировано в Карагандинской области
Теги:
Читайте также
Смесь от гололеда разъедает обувь - пояснение коммунальной службы Усть-Каменогорска
Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде
Движение ограничили на участках автодорог в двух областях Казахстана
Около 150 паводкоопасных населенных пунктов зарегистрировано в Карагандинской области
Четыре лавины спустили в ВКО
Актюбинские спасатели эвакуировали из автобусов 72 человека
Спасатели пробились на вездеходе к больному на зимовке в ВКО
Атыраусцев предупредили об аномальных для региона морозах
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде

Лента новостей