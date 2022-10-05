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5 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Дулат Молдабаев
5 Октября 2022, 08:00
5 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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102 года назад (1920-1988) родился МОЛДАГАЛИЕВ Жубан - казахский поэт, переводчик, журналист, народный писатель Республики Казахстан.

Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил Уральский сельскохозяйственный техникум.

Трудовая деятельность: служил в армии, участник Великой Отечественной войны (1940-1947); заведующий отделом, ответственный секретарь, заместитель редактора газеты «Лениншіл жас» (1948-1952); литературный консультант Союза писателей Казахстана (1952-1954); заместитель редактора газеты «Қазақ әдебиеті» (1955-1956); главный редактор журнала «Жұлдыз» (1957-1963); секретарь Союза писателей Казахстана (1963-1971); секретарь правления Союза писателей СССР (1973-1983); первый секретарь Союза писателей Казахстана (1979-1983); на творческой работе (1983-1988).

Первый поэтический сборник «Жеңіс жырлары» вышел в 1949 году. Внес большой вклад в развитие жанра поэмы в казахской литературе. Произведения Молдагалиева были переведены на русский, английский, немецкий, монгольский, арабский языки.

Награжден орденами Ленина, «Знак Почета», двумя орденами Трудового Красного знамени, медалями, лауреат Государственной премии СССР и КазССР.

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98 лет назад (1924-1988) родился СМАХАНУЛЫ Шона - писатель, сатирик, участник Великой Отечественной войны.

Уроженец Жамбылской области. Окончил филологический факультет Казахского педагогического института имени Абая (Казахский национальный педагогический университет имени Абая).

Трудовая деятельность: на педагогической работе в Жамбылской области (1943-1957); редактор Казгослитиздата (1957-1958); литературный сотрудник, заведующий отделом газеты «Қазақстан мұғалімі» (1958-1963); фельетонист сатирического журнала «Ара» - «Шмель» (1964-1968); редактор, заведующий отделом издательства «Жазушы» (1973-1984).

Автор многих сборников сатирических стихов: «Купорос», «Черкалка и кричалка», «Доля хитрой лисы», «Серый козел», «Судите сами», «Колючие», «Затаенный клык», «Золотое яйцо», «Бей, колотушка, бей», «Лечу к Луне», «Бритва», «Черт из сундука», «Паутина». На стихи Шона Смаханулы написан ряд популярных песен. Его перу принадлежат переводы оперетт «Ринальдо идет в бой» Модуньо, «Мадемуазель Нитуш» Эрве.

Награжден медалями и Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР. Средняя школа в Алматы названа именем писателя.

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67 лет назад (1955) родился КАНАГАТОВ Ельсияр Баймухамедович - директор дирекции спорта Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Уроженец г. Чугучак (КНР). Окончил Казахский институт физической культуры, преподаватель физического воспитания (1977); Университет «Кайнар», экономист (2006).

Трудовая деятельность: учитель физвоспитания (1977-1980); инструктор, заведующий отделом ЦС ДСО «Кайрат» (1980-1987); начальник управления, заведующий отделом, заместитель начальника управления Республиканского совета ВДФСО профсоюзов (1987-1991); заместитель председателя Центрального физкультурно-спортивного клуба «Кайрат» (1991); заместитель председателя кооператива «Айдын» (1991-1992); заместитель председателя Центрального совета сельского физкультурно-спортивного общества «Кайрат» (1992-1994); начальник отдела, заместитель начальника управления Министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта Республики Казахстан (1994-1997); главный специалист департамента туризма и спорта Министерства образования и культуры Республики Казахстан (1997); главный специалист Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан (1997-1999); начальник отдела Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан (1999); начальник отдела, начальник управления спортивно-массовой работы, заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту (1999-2004); заместитель председателя Комитета по делам спорта Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан (2004-2006); директор РГКП «Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва» Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (2006-2010); заместитель председателя Комитета по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (03.2010-05.2010); председатель Комитета по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (2010-2012); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры (2012-2013); председатель Комитета профессионального футбола (2013-2014); председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2014-2018).

На занимаемой должности - с января 2018 года.

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47 лет назад (1975) родился БИАХМЕТОВ Аскар Сактаганович - заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

Родился в Актюбинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, финансы и кредит; Казахскую юридическую академию, юриспруденция; Университет Duke (США), политология.

Трудовая деятельность: работал в облфинуправлении, ПК «Профилакторий», Налоговом комитете Актобе, городском акимате, начальником управления казначейства по Актюбинской области; заместителем начальника финансового управления по Актюбинской области (1993-2004); начальник департамента казначейства по Акмолинской области (2004-2009); заведующий отделом Конституционного совета РК (2009-2014); директор департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК (2014-2015); заместитель акима Актюбинской области (2015-2018); советник первого заместителя Премьер-Министра РК (2019-2020).

На занимаемой должности - с октября 2020 года.
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