Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Календарь Казинформа

5 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

Редактор:  
Дулат Молдабаев
5 Октября 2022, 07:00
5 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день учителя (World Teachers' Day)

Учрежден ЮНЕСКО в 1994 году, его задача - привлечь внимание к положению учителей в обществе. Дата этого международного дня была выбрана неслучайно: 5 октября 1966 года конференция, созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда, приняла первый международный документ, который определял условия труда учителей - Рекомендацию «О положении учителей».

День СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии)

СВМДА - международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств, в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Первый саммит СВМДА был проведен в 2002 году.

Международный день детского церебрального паралича

Отмечается в первую среду октября. Запущен Альянсом детского церебрального паралича (Австралия) совместно с Объединением детского церебрального паралича (США). Проект поддержали более 270 организаций и больниц из 46 стран. Это специальный день, когда люди делятся своими идеями, как можно было бы сделать мир для детей с ДЦП лучше и проще.

СОБЫТИЯ

В 1868 году начал свою историю город Талдыкорган, когда на месте зимовки (кыстау) с одноименным названием основали село Гавриловское, которое развиваясь, постепенно превращалось в небольшой городок. В 1920 году поселение переименовали в Талды-Курган (русский эквивалент исконного слова Талдыкорган, что на казахском означает «ивовый курган»).

В 30-х и начале 40-х годов село было центром Талды-Курганского района, а с 1944 года оно стало полноценным городом. Уже в 1967 году город стал центром всей области. 22 сентября 2001 года столица Алматинской области была перенесена из города Алматы в Талдыкорган, и эта дата стала поистине началом возрождения города. С 8 июня 2022 года административный центр Жетысуской области.

В 1930 году в Алматы был открыт Казахский сельскохозяйственный институт (ныне - Казахский государственный аграрный университет).

Первоначально институт имел 2 факультета (зерновых и технических культур), 11 кафедр, на которых обучался 131 студент, работало 42 преподавателя. Первый выпуск состоялся в 1933 году - высшее образование получили 78 человек (в том числе 20 казахов), из них 51 агроном и 27 плодоовощеводов.

В 1992 году на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым впервые была озвучена идея о созыве СВМДА.

Глава государства подчеркнул, что суть инициативы заключается в стремлении возобновить ранее не увенчавшиеся успехом попытки создать эффективную и универсальную структуру по обеспечению безопасности на азиатском континенте, где в отличие от других регионов мира подобный механизм еще не сформирован.

В непростых условиях глобального развития институциональному становлению и укреплению СВМДА предшествовали долгие обсуждения, дискуссии, кропотливый поиск точек соприкосновения. Первая встреча прошла в апреле 1993 года.

В 1992 году состоялось первое выступление Президента РК Н. Назарбаева в ООН в качестве главы нового независимого государства - члена ООН на пленарном заседании Генассамблеи.

Президент Казахстана предложил государствам-членам начать формирование Фонда миротворческих усилий ООН по формуле «1+1». Это означало, что каждое государство, сокращая свои военные расходы, передавало бы в ООН один процент от своего оборонного бюджета, ежегодно увеличивая свои отчисления еще на один процент.

В 1993 году на доме, где жил казахский поэт, писатель и переводчик Жумекен Нажимеденов (1935-1983), была установлена мемориальная доска.

Нажимеденов Жумекен Сабырович является автором текста гимна Республики Казахстан. Текст песни «Менің Қазақстаным» был написан им в начале его творческого пути, в 21 год. Тогда на его стихи «Мой Казахстан» музыку написал композитор Шамши Калдаяков. В исполнении Жамал Омаровой песня стала очень популярной, народным гимном. Когда речь зашла о создании нового гимна Республики, сам Президент Назарбаев выбрал эту песню.

Его произведения были переведены и опубликованы на многих языках. В свою очередь, Жумекен Нажимеденов перевел на казахский язык произведения А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Н. Хикмета и другие.

В 2007 году в Душанбе был создан Совет руководителей миграционных органов государств - участников СНГ. В его состав входят руководители миграционных органов - Казахстана, России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Совет является органом отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств и предназначен для обеспечения координации взаимодействия и решения вопросов в области миграционной политики.

В 2010 году Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова получила Федеральную премию госдепартамента США.

Этой награды она удостоена в знак признания заслуг по оказанию информационной и учебно-методической помощи в изучении английского языка и американской культуры тем, кто желает изучать английский язык и больше знать о Соединенных Штатах.

В 2011 году в городе Гомель прошли Дни казахского кино. Фильмом церемонии открытия выбрана историческая драма «Кочевник» режиссерского трио Сергея Бодрова, Ивана Пассера и Талгата Теменова. Кроме того, зрителям были представлены лучшие ленты киностудии «Казахфильм», в числе которых - драма «Кардиограмма» и романтическая комедия «Ирония любви».

В 2012 году была создана Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан, основной целью которой является создание эффективного механизма кооперации информационной работы государственных органов, а также создание условий для эффективного взаимодействия государственных органов и СМИ. Регулярно проводимые СЦК брифинги стали главной площадкой общения представителей госорганов и общественности с журналистами по актуальным вопросам развития социально-экономического и политического развития Казахстана.

В 2013 году в Кокшетау на Международной научно-практической конференции потомки хана Абылая передали в дар Главе государства бюст великого предка. Представитель потомков хана поблагодарила Нурсултана Назарбаева за то, что благодаря его усилиям поднимаются имена предков всего казахского народа. Абылай (1711-1781) - хан всего Казахского ханства, признанный всеми жузами, сын Коркем Уали-султана, внук Абылай хана Каншера, потомок Барак-хана (в 9-м колене).

В 2013 году в Андреевский кафедральный собор была доставлена уникальная православная святыня - ковчег с частицей Животворящего Креста Христова, хранящегося в православном Преображенском монастыре Кутлумуш на горе Афон в Греции.

В Казахстан православную святыню доставили благодаря согласию настоятеля монастыря архимандрита Христодулосу и с разрешения святой общины горы Афон на ходатайство митрополита Астанайского и Казахстанского Александра и по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

В 2015 году в Айтекебийском районе, на средневековом некрополе «Хан моласы», где покоится прах хана Младшего жуза и главнокомандующего объединенным казахским войском в освободительной борьбе народа с джунгарами - хана Абулхаира, в торжественной обстановке открылся мемориальный комплекс одного из самых известных казахских правителей.

Комплекс состоит из мавзолея над могилой хана и памятного знака. Знак представляет собой высокий стилобат, поднятый над плоскостью степи, из центра которого гордо взмывают три стелы-знамени, покрытые тамгами всех казахских родов. Такая концепция, по мнению автора Бека Ибраева, отражает деятельность хана Абулхаира, сумевшего в жестоких условиях войны с джунгарами объединить все казахские жузы в единый народ.

В 2016 году фильм «Дорога к матери», в основу сюжета которого легла история о силе материнской любви, помогающая главному герою выжить и справиться с тяжелыми испытаниями на пути домой, получил Гран-при фестиваля «Евразийский мост». Приз за лучшую женскую роль достался Алтынай Ногербек, сыгравшую главную героиню.

Гостями и участниками фестиваля стали кинематографисты из России, Украины, Беларуси, Италии, Германии, Сербии, Казахстана, Китая, Южной Кореи, Бельгии, Индии, Армении.

В 2018 году в музей им. Амангельды Иманова в Амангельдинском районе привезли бюст Кейки батыра, над созданием которого работали венгерские ученые-антропологи. Работу по идентификации и восстановлению облика народного героя провели в столице Венгрии - Будапеште специалисты Музея естественных наук под руководством генерального директора Золтана Коршоша.

«Бюст батыра привез из Алматы местный предприниматель Танатар Ахметов. Также он передал музею и документы, сохранившиеся и переданные из министерств культуры Венгрии и России. Теперь их может увидеть каждый желающий», - сообщили в музее.

В 2019 году в Алматы открылась мемориальная доска на доме, где жил народный писатель, общественный и политический деятель, заслуженный деятель культуры Казахской ССР, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Казахской ССР Шерхан Муртаза, произведения которого были переведены на многие языки мира.

В 2021 году с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» и первым в мире киноэкипажем. На борту находились российская актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.

Киноэкипаж отправился на МКС ради фильма «Вызов», который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.


История Казахстана   Дата  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО