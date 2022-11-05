5 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

5 Ноября 2022, 08:00

5 Ноября 2022, 08:00

5 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1960) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Родился в Атырауской области. Окончил Гурьевский железнодорожный техникум, техник-электрик (1983); Алматинский институт рынка при Казахской государственной академии управления, экономика и менеджмент (1996).

Трудовая деятельность: электромонтер Мангышлакской дистанции сигнализации и связи; электромеханик, старший инженер, начальник производственного участка СЦБ, заместитель начальника данной дистанции СЦБ Мангышлакской дистанции сигнализации и связи (1983-1989); начальник Гурьевской дистанции сигнализации и связи (1991-1999); директор Акжайыкской головной дистанции сигнализации и связи (1999-2002); директор филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Атырауское отделение магистральной сети» (2002-2007); главный инженер филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети» (01.2007-12.2007); директор представительства АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий» Атырауской области (2007-2010); заместитель председателя представительства АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий» (04.2010-05.2010); председатель правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» (2010-2012); секретарь Атырауского областного маслихата V и VI созывов (2012-2017); первый заместитель акима Атырауской области (2017-2018); управляющий директор ТОО «KPI Inc» (с 2018 года).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет»; знаком «Почетный железнодорожник».

назад (1964) родилась- киноактриса, член Союза кинематографистов Казахстана (1991), народная артистка РК, заслуженный деятель Казахстана.

Родилась в Алматы. Окончила филологический факультет Казахского государственного университета (1989).

В кино - с 12 лет. Ее дебютом стала роль юной Айгерим в фильме Абдулы Карсакбаева «Погоня в степи» (1979). Фильм имел оглушительный успех. Зрители и критики с восторгом приняли работу юной актрисы. Режиссеры активно стали приглашать ее сниматься в своих фильмах. Заметили талант актрисы и на казахском телевидении, в 1982 году Гульнару пригласили работать диктором. Впоследствии Гульнара много работала на телевидении, была ведущей, снималась в различных телевизионных проектах.

Параллельно снималась в кино. С 1985 года Гульнара Дусматова - штатная актриса киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова. За 30 лет творческой деятельности она снялась более чем в 20 фильмах, сыграла в первых казахстанских сериалах «Перекресток» и «Саранча».

назад (1972) родился- государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Кокшетауской области. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном; Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева, бакалавр юриспруденции.

Трудовая деятельность: агроном крестьянского хозяйства в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области (с 1995 года); председатель районного комитета по управлению земельными ресурсами, начальник районного отдела сельского хозяйства (1999-2007); аким Тимирязевского района Северо-Казахстанской области (2007-2009); руководитель аппарата акима СКО (2009-2011); заместитель акима Северо-Казахстанской области (2011-2012); аким г. Петропавловска (2012-2013); коммерческий директор ТОО «JELS-ASTANA» (02.2014-08.2014); аким Кызылжарского района Северо-Казахстанской области (2014-2018); аким района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области (2018-2019); аким г. Петропавловск (2019-2022).

Награжден орденом «Құрмет» (2016); медалями «Ерен еңбегi үшiн» (2010), «Астана 20 жыл» (2018).