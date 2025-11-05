5 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День внешней разведки Казахстана

15 октября 1993 года был подписан Указ «О разведывательных подразделениях Комитета национальной безопасности и Министерства обороны Республики Казахстан». С этого момента можно начинать отсчет истории органов внешней разведки суверенного Казахстана. Однако сегодня отправной точкой создания разведывательной службы независимого Казахстана принято считать 5 ноября. В этот день в 1997 году был издан Указ Президента Республики Казахстан, на основе которого и была создана служба «Барлау», сегодня это Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар».

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (A/RES/70/203) в декабре 2015 года по инициативе представителей Японии. Этот выбор связан с историей «Инамура-но-хи» о крестьянине, который 5 ноября 1854 года пожертвовал своим имуществом, чтобы спасти жителей своей деревни. Он поджег свой урожай, предупредив об опасности, благодаря чему они спаслись. После цунами он принял самое активное участие в восстановлении деревни.

СОБЫТИЯ

В 1948 году согласно Постановлению Совета Министров Союза ССР № 4137-1658 было принято решение о строительстве машиностроительного предприятия на севере Казахстана. В сентябре 1960 года сдан в эксплуатацию первый производственный корпус, на площадях которого развернулась подготовка первого заводского изделия зернопогрузчика АПП-125. Товарная партия зернопогрузчиков изготовлена 30 марта 1961 года. Начался отсчет производственной деятельности Петропавловского завода тяжелого машиностроения.

В 1993 году была учреждена Международная стипендия «Болашак». Впервые в истории государств постсоветского пространства талантливой молодежи Казахстана была предоставлена возможность получать образование за рубежом полностью за счет государства.

В 1999 году на центральной площади города Кокшетау был открыт памятник Абылай хану. Его авторы — скульптор Ю. Баймукашев, архитектор Т. Джумагалиев.

Композиционный комплекс состоит из скульптуры хана, который сидит на троне, а за его спиной находятся колонна и скульптура сокола с развернутыми крыльями наверху колонны. Высота скульптуры Абылай хана составляет пять метров, высота колонны — 14 метров. На открытии у подножия монумента заложили капсулу с землей, доставленной из Туркестана из мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, где похоронен Абылай хан.

В 2004 году одной из улиц города Кызылорды присвоено имя Сагымбая Рысбаева. Сагымбай Рысбаев в начале 30-х годов прошлого столетия, будучи руководителем города, был подвергнут репрессиям за то, что распределил среди голодающих около пяти-шести тонн пшена, хранившегося на складе одного из сел. Поддерживал тесные дружеские связи с Сакеном Сейфуллиным и Беимбетом Майлиным.

В 2009 году в Казахстане началась выдача биометрических паспортов, имеющих на последней странице невидимый глазу электронный чип, который содержит следующие сведения: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, номер паспорта, дата выдачи и срок действия документа, индивидуальный идентификационный номер, цифровые фотоизображение и подпись владельца. Электронные биометрические паспорта помимо Казахстана действовали уже в 17 странах мира.

В 2013 году финалист конкурса юных пианистов Аstana Piano Passion Санжарали Копбаев включен в VIP-листинг Казахстана «Будущее нации», в котором регистрируются потенциальные лидеры нашей страны — победители олимпиад республиканского и международного значения, в интеллектуальных, общеобразовательных, научных, музыкальных, спортивных состязаниях.

Санжарали Копбаев — единственный финалист первого международного конкурса юных пианистов «Astana Piano Passion» из Казахстана. В свои девять лет он покорил жюри и гостей конкурса звуковым разнообразием, живой игрой и непосредственностью.

В 2013 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные монеты «Қостанай», «Талдықорган», «Тараз» из серии «Города Казахстана» номиналом 50 тенге. Монеты изготовлены из сплава «нейзильбер», диаметр — 23 мм, масса — 4,71 грамма, тираж — 50 тысяч штук каждого наименования.

В 2014 году в Алматы с целью увековечения памяти народного писателя Казахстана Азильхана Нуршаихова, автора более 40 книг, ставших классикой казахской литературы, была установлена мемориальная доска на доме по улице Курмангазы, 90, в котором он прожил 27 лет.

В 2016 году всемирно известный корейский пианист Пэк Кон У впервые выступил в Казахстане. 70-летний солист дал концерт на сцене Национального театра оперы и балета Astana Opera с симфоническим оркестром этого театра под руководством дирижера, заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова. В программе прозвучали произведения Людвига ван Бетховена и Сергея Рахманинова.

В 2018 году был запущен международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, который стал новой страницей современной хроники технологического развития Республики Казахстан.

В 2019 году в Алматы прошел спектакль в честь 125-летия великого казахского писателя Беимбета Майлина. Актеры Костанайского областного казахского театра драмы имени Ильяса Омарова сумели показать зрителям детство, юношество и последние годы жизни известного писателя. Главную роль писателя исполнил Нурлан Байшин.

Спектакль был показан в Казахском государственном академическом театре драмы имени Мухтара Ауэзова. Внучка Беимбета Майлина Дамен Сейтжанова поблагодарила актеров за постановку, а зрителей за поддержку.

В 2020 году казахстанские школьники завоевали шесть медалей на 37-й Балканской математической олимпиаде, участие в которой приняли 154 школьника из 18 стран мира. Страной организатором выступила Румыния.

Балканская математическая олимпиада является международным математическим конкурсом для обучающихся из европейских стран. Казахстан принял участие в олимпиаде как страна-гость.

В 2021 году Казахстан принял участие в первом Международном экономическом форуме «Европейский союз — Центральная Азия» («ЕС-ЦА»), проходившем в Бишкеке (Кыргызстан).

Форум предоставил участникам возможность обсудить приоритетные потребности Центральной Азии в области устойчивого экономического развития ради пользы и выгоды всех сторон. Тремя основными темами мероприятия стали «зеленое» восстановление, цифровизация и улучшение деловой среды.

В 2021 году национальная экспозиция Казахстана была представлена на открывшейся в Шанхае Китайской международной импортной выставке (China International Import Expo).

В рамках экспозиции была представлена продукция отечественных компаний пищевой промышленности по таким категориям, как мука, мясные консервы, молочные продукты, растительные масла, кондитерские изделия и мед, напитки и другое.

В 2023 году в Актюбинской области прошло голосование по выборам акимов трех районов. Избирательные участки открылись в Хобдинском, Уилском и Иргизском районах, где в общей сложности насчитывается 28 357 избирателей. Наибольшее количество избирателей, 10 564, проживают на родине Героя Советского Союза Алии Молдагуловой в Хобдинском районе.

В 2024 году казахстанская федерация бокса официально стала членом World Boxing. Об этом объявили на конгрессе Международной федерации бокса в Колорадо-Спрингс, США. Геннадий Головкин, председатель Олимпийской комиссии World Boxing, выразил благодарность за организацию первого чемпионата мира U19 и отметил успехи федерации на международной арене.