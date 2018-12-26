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$5 млрд будет вложено в расширение и бурение новых скважин на Карачаганаке

26 Декабря 2018 13:43 85
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$5 млрд будет вложено в расширение и бурение новых скважин на Карачаганаке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какие работы проводятся по расширению основных месторождений, и какие новые месторождения находятся в разработке, рассказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев, подводя итоги работы за текущий год на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил министр, 2018 год также отмечен положительными темпами реализации инвестиционных проектов. Прежде всего, это масштабные проекты Тенгиз, Кашаган, Карачаганак.

«На проекте будущего расширения Тенгиза стоимостью $36,8 млрд, из которых 32% ($12 млрд) казахстанское содержание, сегодня задействовано более 46 тыс казахстанцев. Более 400 отечественных сервисных компаний задействованы в строительных работах, изготовлении металлоконструкций и так далее. На Кашагане достигнута стабильная добыча в 330 тыс баррелей в сутки. Проекты наращивания добычи продолжаются в активном темпе, с оператором мы прорабатываем концепцию дальнейшего расширения», - сказал Канат Бозумбаев.

По проекту Карачаганак, как сообщил глава Минэнерго, в этом году подписано соглашение по вопросу разногласий в части раздела продукций в пользу республики, инициированное в 2015 году.

«Вы знаете, у нас были разногласия. Достигнуты базовые договоренности о возмещении убытков на $1,1 млрд на 2019-2021 годы и при росте доли республики до 2037 года на $360 млн при цене нефти 60$/баррель. Кроме того, в ближайшие 5 лет будет инвестировано $5 млрд в расширение, бурение новых скважин для сохранения высокого уровня добычи на Карачаганаке на долгосрочный период», - добавил министр.

Он напомнил, что в 2018 году вступили в действие Кодекс «О недрах и недропользовании» и новые нормы Налогового кодекса.

«Новые нормы сделали более привлекательным сектор недропользования для инвестиций, в том числе участие в морских проектах. Начата реализация проекта «Исатай» с участием компании «КазМунайГаз» совместно с ENI. Ведется обсуждение условий контракта с компанией ENI в проекте «Абай» и с компанией Лукойл по блоку «Женис» в казахстанском секторе Каспийского моря. Надеемся, в ближайший месяц мы точку поставим», - подчеркнул Канат Бозумбаев.

Успешная реализация таких проектов, как было отмечено, привлечет инвестиции, увеличит объемы добычи, простимулирует нефтесервис, обеспечит поступление налогов.

 

 

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Ключевые слова: Другие государственные органы, Нефть,
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Автор:

Серик Сабеков

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