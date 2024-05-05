5 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

62 года назад (1962) родился ДУЛАТБЕКОВ Нурлан Орынбасарович - председатель правления - ректор Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова (1984).

Трудовая деятельность: преподаватель Карагандинского государственного университета (1986-1989); старший преподаватель Карагандинского государственного университета (1993); доцент, заведующий кафедрой юридического факультета Карагандинского государственного университета (1993-1996); ректор Карагандинского университета «Болашак» (1996-2013); депутат Карагандинского областного маслихата по студенческому избирательному округу, председатель постоянной комиссии Карагандинского областного маслихата по законности и правам граждан (2007-2013); секретарь Карагандинского областного маслихата (2013-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2016-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

62 года назад (1962) родился ШАКЕЕВ Еркеш - казахстанский композитор, поэт-песенник, автор музыки популярных современных песен.

Родился в Кокчетавской (ныне - Акмолинской) области, в семье первого президента Союза акынов Казахстана, народного акына Кокена Шакеева.

Профессиональной музыкой Еркеш Шакеев начал заниматься в 1987 году после победы на республиканском конкурсе молодых талантов «Жастар дауысы» (1-е место и приз зрительских симпатий). После этой победы был приглашен на работу в качестве автора-исполнителя в ансамбль «Арай» под руководством Таскына Окапова. С 1989 года начал сотрудничество с группой «А-Студио». Вершиной его совместного творчества с этой группой стала песня «Нелюбимая» (музыка и слова Е. Шакеева), с которой он стал лауреатом Всесоюзного телефестиваля «Песня-95», и которая многие годы побеждала различные хит-парады на всей территории СНГ.

С песнями Еркеша Шакеева выпускались десятки альбомов в исполнении известных казахстанских и российских исполнителей, таких как «А-студио» (в трех составах), Батырхан Шукенов, Анита Цой, дуэт «Мюзикола», дуэт «L», группа «Восток», Нагима Ескалиева, группа «Рахат Лукум», Рахат Турлыханов и многих других звезд отечественной эстрады.

Лауреат 3-й премии Южно-Тихоокеанского международного конкурса песни Pacificsongcontest в Австралии (3000 заявок из 40 стран мира) (1999), обладатель специальной награды Британской академии композиторов и авторов песен (B.A.C.S.) Best European Entry, обладатель платиновой премии «Тарлан», в разные годы лауреат Всесоюзного телефестиваля «Песня года» (Москва).

17 января 2015 года в Лондоне (Великобритания), в концертном зале St. Luke's, впервые в истории Казахстана и стран СНГ, прошел уникальный онлайн-концерт с музыкальными произведениями Еркеша Шакеева в исполнении знаменитого Лондонского симфонического оркестра.

51 год назад (1973) родился ТУРСУНОВ Адиль Капанулы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Норвегия.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления (1994); Дипломатическую академию МИД РК (2001).

Трудовая деятельность: референт, атташе управления международных организаций и международных экономических отношений МИД РК (1994-1996); атташе, третий секретарь посольства РК в Республике Индия, второй секретарь посольства РК в Азербайджанской Республике (1996-1999); слушатель Дипломатической академии МИД РК (1999-2001); работал на различных руководящих должностях в МИД РК (2001-2004); временный поверенный в делах РК в Республике Сингапур (советник-посланник) (2004-2008); заместитель заведующего Центром внешней политики администрации Президента РК (2008-2009); директор департамента Европы МИД РК (2009-2012); временный поверенный в делах РК в Грузии, советник-посланник посольства РК в Грузии (2012-2014); директор департамента СНГ МИД РК (2015-2016); заведующий Центром внешней политики Администрации Президента РК (2016-2019); советник Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы - заведующий отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента (2019-2022); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности - с января 2023 года.

Также в этот день родились:

128 лет назад (1896-1979) родился КОЖАМКУЛОВ Сералы (Серке) - знаменитый актер, один из основателей профессионального национального театрального искусства, народный артист Казахской ССР. Родился в Костанайской области. Рано лишился отца. К увлечению большим искусством побудили его родственники Ж. Темирбеков и писатель Б. Майлин. В 1913-1916 годы Серке учился в школе «Уазифа» в Троицке, а в 1920-1922 годах - в татарском институте просвещения в Оренбурге. В 1919 году был в партизанском отряде Алиби Жангельдина, потом работал следователем в судебных органах.

Впервые обратил на себя внимание своими способностями, активно участвуя в работе труппы «Қызыл керуен» в 1920-х годах. Позже, в годы учебы в Оренбурге, он установил тесную связь с видными представителями казахской литературы: С. Сейфуллиным, С. Мукановым, Г. Мусреповым и мастером сцены К. Бадыровым. В 1922 году вместе с С. Мукановым будущий актер участвовал в постановке трагедии М. Ауэзова «Енлик-Кебек». В 1925 году его пригласили как режиссера во вновь организованный первый профессиональный казахский театр в Кызыл-Орде. Благодаря усилиям С. Кожамкулова, на сцене этого театра были поставлены пьесы «Бәйбiше - тоқал» М. Ауэзова, «Халық мектебi», «Қалпе» Б. Майлина, «Зарлық» У. Оспанова, «Женитьба» Н. Гоголя.

В 1930-е годы неожиданно раскрылось актерское дарование Серке Кожамкулова, с тех пор он посвятил себя игре на сцене. В 1930-1940-е годы актер играл и в кино, внеся достойный вклад в развитие национальной кинематографии.

С. Кожамкулов за свое неповторимое сценическое мастерство награжден орденами и медалями, он лауреат различных премий СССР и Казахской ССР.