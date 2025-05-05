5 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

63 года назад (1962) родился ДУЛАТБЕКОВ Нурлан Орынбасарович – председатель правления - ректор Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова.

Фото: buketov.edu.kz

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова (1984).

Трудовая деятельность: преподаватель Карагандинского государственного университета (1986-1989); старший преподаватель Карагандинского государственного университета (1993); доцент, заведующий кафедрой юридического факультета Карагандинского государственного университета (1993-1996); ректор Карагандинского университета «Болашак» (1996-2013); депутат Карагандинского областного маслихата по студенческому избирательному округу, председатель постоянной комиссии Карагандинского областного маслихата по законности и правам граждан (2007-2013); секретарь Карагандинского областного маслихата (2013-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2016-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

63 года назад (1962) родился ШАКЕЕВ Еркеш – казахстанский композитор, поэт-песенник, автор музыки популярных современных песен.

Фото: facebook.com/Yerkesh.Shakeyev

Родился в Кокчетавской (ныне - Акмолинской) области, в семье первого президента Союза акынов Казахстана, народного акына Кокена Шакеева.

Профессиональной музыкой Еркеш Шакеев начал заниматься в 1987 году после победы на республиканском конкурсе молодых талантов «Жастар дауысы» (1-е место и приз зрительских симпатий). После этой победы был приглашен на работу в качестве автора-исполнителя в ансамбль «Арай» под руководством Таскына Окапова. С 1989 года начал сотрудничество с группой «А-Студио». Вершиной его совместного творчества с этой группой стала песня «Нелюбимая» (музыка и слова Е. Шакеева), с которой он стал лауреатом Всесоюзного телефестиваля «Песня-95», и которая многие годы побеждала различные хит-парады на всей территории СНГ.

С песнями Еркеша Шакеева выпускались десятки альбомов в исполнении известных казахстанских и российских исполнителей, таких как «А-студио», Батырхан Шукенов, Анита Цой, дуэт «Мюзикола», дуэт «L», группа «Восток», Нагима Ескалиева, группа «Рахат Лукум», Рахат Турлыханов и многих других звезд отечественной эстрады.

Лауреат 3-й премии Южно-Тихоокеанского международного конкурса песни Pacificsongcontest в Австралии (1999), обладатель специальной награды Британской академии композиторов и авторов песен (B.A.C.S.) Best European Entry, обладатель платиновой премии «Тарлан», лауреат Всесоюзного телефестиваля «Песня года» (Москва).

17 января 2015 года в Лондоне (Великобритания), в концертном зале St. Luke's, впервые в истории Казахстана и стран СНГ, прошел уникальный онлайн-концерт с музыкальными произведениями Еркеша Шакеева в исполнении знаменитого Лондонского симфонического оркестра.

52 года назад (1973) родился ТУРСУНОВ Адиль Капанулы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Норвегия.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления (1994); Дипломатическую академию МИД РК (2001).

Трудовая деятельность: референт, атташе управления международных организаций и международных экономических отношений МИД РК (1994-1996); атташе, третий секретарь посольства РК в Республике Индия, второй секретарь посольства РК в Азербайджанской Республике (1996-1999); работал на различных руководящих должностях в МИД РК (2001-2004); временный поверенный в делах РК в Республике Сингапур (советник-посланник) (2004-2008); заместитель заведующего Центром внешней политики администрации Президента РК (2008-2009); директор департамента Европы МИД РК (2009-2012); временный поверенный в делах РК в Грузии, советник-посланник посольства РК в Грузии (2012-2014); директор департамента СНГ МИД РК (2015-2016); заведующий Центром внешней политики Администрации Президента РК (2016-2019); советник Первого Президента Республики Казахстан - заведующий отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента (2019-2022); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности - с января 2023 года.

48 лет назад (1977) родилась СУЛЕЙМЕНОВА Гулназ Туралиновна – руководитель управления образования города Шымкента.

Фото: Gov.kz

Родилась в с. Журын Мугалжарского района Актюбинской области. Окончила Актюбинский государственный университет им. К.Жубанова, казахский язык и литература (2001); Актюбинский государственный университет им. К.Жубанова, правоведение (2006); университет «Туран-Астана», государственное и местное управление (2017).

Трудовая деятельность: учитель СШ №30, г. Актобе (1995-2011); главный специалист отдела внешней оценки качества образования Департамента по контролю в сфере образования Актюбинской области Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, г. Актобе (2011-2013); руководитель отдела административной и финансовой работы Департамента по контролю в сфере образования Актюбинской области Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (2013-2018); заместитель руководителя управления образования Актюбинской области (2018-2021); руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (2021-2022); заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан (2022-2024); проектный менеджер ТОО «Quantum TECH School» (2024-2025).

На занимаемой должности с марта 2025 года.

42 года назад (1983) родился ТЕЛЕГЕНОВ Нурбол Аблаевич – руководитель управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

Фото: Gov.kz

Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, специальность «Правоведение» (2004).

Трудовая деятельность: заведующий сектора учета и статистики Сарыаркинского районного филиала партии «Нур Отан», секретарь-референт центрального аппарата партии «Отан» (2004-2006); старший специалист отдела социальных программ Департамента молодёжной политики Министерства образования и науки Республики Казахстан, специалист управления попечения и оказания помощи детям, финансово-экономическом управлении, Управлении административно-кадровой и правовой работы Комитета по охране и защите прав детей (2006-2008); заместитель начальника управления внутренней политики Мангистауской области (2008-2009); менеджер департамента по управлению персоналом АО «Казахстан темир жолы» (2009-2010); заместитель начальника управления внутренней политики Мангистауской области (2010-2013); главный эксперт Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан, руководитель службы фронт-офиса Службы центральных коммуникаций при Президенте республики Казахстан, официальный представитель Национальной палаты предпринимателей РК (2013-2014); заведующий сектором развития государственного языка отдела организационно-контрольной и кадровой работы Управления Делами Президента Республики Казахстан, главный консультант сектора кадровой работы и документационного обеспечения отдела организационно-контрольной и кадровой работы Управления Делами Президента Республики Казахстан (2014-2018); советник акима Мангистауской области (2019); врио заместителя руководителя аппарата Мангистауского областного акимата (2019-2024); руководитель управления государственной инспекции труда Мангистауской области (2024).

На занимаемой должности с сентября 2024 года.

Также в этот день родились:

129 лет назад (1896-1979) родился КОЖАМКУЛОВ Сералы (Серке) – знаменитый актер, один из основателей профессионального национального театрального искусства, народный артист Казахской ССР.

Фото: Wikiedia

Родился в Костанайской области.

Учился в школе «Уазифа» в Троицке (1913-1916); татарском институте просвещения в Оренбурге (1920-1922).

В 1919 году был в партизанском отряде Алиби Жангельдина, потом работал следователем в судебных органах.

К увлечению большим искусством побудили его родственники Ж. Темирбеков и писатель Б. Майлин. Впервые обратил на себя внимание своими способностями, активно участвуя в работе труппы «Қызыл керуен» в 1920-х годах. Позже, в годы учебы в Оренбурге, он установил тесную связь с видными представителями казахской литературы: С. Сейфуллиным, С. Мукановым, Г. Мусреповым и мастером сцены К. Бадыровым. В 1922 году вместе с С. Мукановым будущий актер участвовал в постановке трагедии М. Ауэзова «Енлик-Кебек». В 1925 году его пригласили как режиссера во вновь организованный первый профессиональный казахский театр в Кызыл-Орде. Благодаря усилиям С. Кожамкулова, на сцене этого театра были поставлены пьесы «Бәйбiше - тоқал» М. Ауэзова, «Халық мектебi», «Қалпе» Б. Майлина, «Зарлық» У. Оспанова, «Женитьба» Н. Гоголя.

В 1930-е годы неожиданно раскрылось актерское дарование Серке Кожамкулова, с тех пор он посвятил себя игре на сцене. В 1930-1940-е годы актер играл и в кино, внеся достойный вклад в развитие национальной кинематографии.

За неповторимое сценическое мастерство награжден орденами и медалями, лауреат различных премий СССР и Казахской ССР.