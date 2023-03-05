5 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1866-1937) родился- общественный и государственный деятель, руководитель национально-освободительного и Алашского движения, председатель правительства Алашординской автономии, публицист, ученый, переводчик.

Принадлежал к потомкам казахских «чингизидов» - торе. Окончил Омское техническое училище, затем экономический факультет Петербургского лесного института.

Член партии кадетов с 1905 года. В конце 1905 года в Уральске на съезде делегатов пяти областей был одним из инициаторов попытки создания Киргизской (Казахской) конституционно-демократической партии. В январе 1906 года арестован «как руководитель киргизского политического движения», освобождён через три месяца. Член первой Государственной думы от Акмолинской области. Добравшись до Петербурга уже после роспуска Думы, он, тем не менее, подписал Выборгское воззвание (1906 год), призывавшее к гражданскому неповиновению. В 1908 году был арестован вновь, до 1917 года пребывал в ссылке в Самаре. Член Самарского губернского комитета (создан в августе 1915 года) Партии Народной Свободы. Был членом ВВНР, состоял в ложе «Чермака» (Петроград).

Алихан Букейханов создает национальную политическую партию «Алаш», идейные предпосылки которой были заложены газетой «Казах», выходившей с 1913 года, которую он создал с Ахметом Байтурсыновым и Миржакипом Дулатовым. Он участвовал в работе съезда сибирских автономистов в Томске, на котором было принято решение о предоставлении в составе Сибирской республики автономии казахам.

В декабре 1917 года по инициативе Алихана Букейханова на Втором Всеказахском курултае (учредительном съезде) была провозглашена Алашская автономия, то есть автономное государство казахов. Высшим органом власти стал Временный Народный Совет, которому было присвоено наименование «Алаш-Орда», а его председателем (президентом) - Алихан Букейханов.

С 1922 по 1927 годы был литературным сотрудником Казахской секции Центрального издательства народов СССР в Москве. В 1920-1930 годы трижды арестовывался органами НКВД. 27 сентября 1937 года осужден ВКВС за принадлежность к «террористической организации» и в тот же день расстрелян (вместе с Ныгметом Нурмаковым).

14 мая 1989 года был реабилитирован по Постановлению Верховного суда СССР в связи с отсутствием состава преступления в действиях.

назад (1956) родился- представитель высшего командования Вооруженных Сил Республики Казахстан, генерал-майор.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Благовещенское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

Трудовая деятельность: командир танкового взвода, роты, батальона (1977-1986); слушатель Военной академии бронетанковых войск (1986-1989); начальник штаба - заместитель командира танкового полка (1989-1993); командир мотострелкового полка (1993-1995); заместитель начальника департамента оперативного реагирования Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Казахстан (1999-2000); в распоряжении руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2000-2002); начальник штаба - первый заместитель командующего войсками регионального командования «Запад» (2002-2004); заместитель начальника, начальник департамента оперативного реагирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан (2004-2009); заместитель председателя Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан (2009-2013); первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан (2013-2017).

Награжден орденами «Айбын» ІІ ст., «Даңқ» ІІ ст.; медалями «За укрепление боевого содружества» Министерства обороны Российской Федерации, «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «ҚР Қарулы Күштеріне 20 жыл», «Мінсіз қызметі үшін» I степени и другие.

назад (1961) родилась- государственный деятель Республики Казахстан.

Родилась в Актюбинской области. Окончила Алма-Атинский учетно-кредитный техникум (1982); Казахскую государственную академию управления г. Алматы, экономист (1993).

Трудовая деятельность: экономист отдела кредитования Актюбинского областного управления Государственного банка СССР (1982-1986); старший экономист отдела кредитования Актюбинского областного управления Государственного банка СССР (1986-1987); старший экономист отдела денежного обращения областного управления Промстройбанка (1988-1991); главный бухгалтер Актюбинского филиала СО «Туран» (1992); заместитель директора Актюбинского филиала СО «Туран» (1992-1995); главный специалист, заместитель начальника, и.о. начальника отдела кредитования Актюбинского областного управления «Алем Банк Казахстан» (1995-1997); заместитель директора по корпоративному бизнесу АО «БТА Банк» (1998-2005); директор Актюбинского филиала АО «БТА Банк» (2006-2014); директор Актюбинского филиала АО «Казкоммерцбанк» (2014-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2016-2021); депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, секретарь Комитета по финансам и бюджету (2021-2023).

Награждена орденом «Құрмет» (2011), медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Лучший финансист».

назад (1966) родился- представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-лейтенант.

Родился в г. Темиртау Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, правоведение (1990); Высшие академические курсы при Национальном университете обороны РК, военное государственное управление (2011).

Трудовая деятельность: срочная воинская служба в ВС РК (1985-1987); служба в органах военной прокуратуры Генеральной прокуратуры РК (1992-1994); служба в органах Комитета национальной безопасности РК - старший следователь по особо важным делам, заместитель начальника управления, начальник управления, заместитель начальника департамента (1997-2011); начальник департамента кадров Министерства обороны РК (2011-2014); заместитель министра обороны Республики Казахстан (2014-2016); уполномоченный по этике Министерства обороны РК (2016-2019); заведующий отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан (2019-2020); заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан (2020-2021).

Награжден орденом «Даңқ» II ст., медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін», 15 ведомственными и юбилейными медалями.

назад (1977) родился- заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан.

Родился в Джамбульской области. Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, юрист (1998).

Трудовая деятельность: помощник, старший помощник Акмолинского транспортного прокурора ЦТП (1998-1999); старший прокурор отдела, старший помощник прокурора по оргконтрольной работе ЦТП (1999-2002); старший прокурор оргконтрольного управления, начальник отдела секретариата, начальник управления аппарата Генпрокуратуры РК (2002-2008); и.о. руководителя аппарата Генпрокурора РК (2008-2009); руководитель аппарата Генпрокурора РК (03.2009-04.2009); заместитель руководителя аппарата Генпрокурора РК (04.2009-05.2009); первый заместитель прокурора г. Астаны (2009-2010); гос. инспектор отдела правоохранительной системы Администрации Президента РК (2010-2021).

На занимаемой должности - с апреля 2021 года.