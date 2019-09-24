5-летняя девочка выпала с балкона 4 этажа в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области 5-летняя девочка выпала с балкона 4 этажа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«24 сентября около 11:30 в дежурную часть Целиноградского РОП поступило телефонное сообщение о том, что 5-летняя девочка выпала с балкона 4 этажа. Диагноз - «тупая травма грудной клетки». Как выяснили позже полицейские, ребенок находился дома один», - рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции призывают родителей не оставлять детей одних в помещениях с открытыми окнами или балконами.

«Родители должны помнить, что возникновению травм способствуют и психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие чувства опасности. Поэтому необходимо максимально обезопасить окружающую среду, в которой находится ребенок, так или иначе, но моментов, когда малыш оказывается без внимания, не избежать!» - отметила подполковник полиции Айнагуль Куандыкова.

Для профилактики подобных трагедий сотрудники правопорядка ДП Акмолинской области разрабатывают каждый год иллюстрированные памятки с информацией о том, как уберечь своего ребенка от смертельной опасности. Стражи порядка советует родителям никогда не оставлять маленьких детей без присмотра, отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник, никогда не держать окна полностью открытыми, если дома ребенок.

«Не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Напротив – москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается на нее, как на окно. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров. Если вы что-то показываете ребенку из окна – всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими и не держите ребенка за одежду», - добавляют полицейские.