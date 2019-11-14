5-летняя девочка умерла в Актобе от ОРВИ

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе от ОРВИ умерла 5-летняя девочка. Больного ребенка медицинские учреждения перенаправляли друг к другу для установки диагноза, в результате в инфекционной больнице она умерла. Создана комиссия по расследованию случая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Светланы Есенамановой, ребенок болел 6 дней и только на 7-й день была вызвана скорая помощь.

«Ребенок болел 6 дней, и только на 7 день родители обратились к врачам. Это не менингит, это острая респираторная инфекция», - сказала С.Есенаманова.

Ситуация взята на контроль акима области, Министерства здравоохранения. В состав комиссии вошли врачи и специалисты из других регионов.

«Будет проводиться независимое расследование. Комиссия определит, чем заболел ребенок. По предварительным данным, вирусная инфекция достигла мозга и дыхательных путей ребенка.

Мы подтверждаем, что 3 медицинских учреждения не хотели принимать ребенка. Это неправильно, и к виновным будут приняты меры.

Вначале девочку доставили в областную детскую больницу. Педиатр и нейрохирург осмотрели ее и направили в инфекционную больницу. Это учреждение ее не приняло и для консультации направило в городскую детскую больницу. Ребенка повезли в городскую больницу, а затем снова в инфекционную, где он и умер. Это неправильно, инфекционная больница должна была вызвать необходимого специалиста к себе», - прокомментировала С. Есенаманова.