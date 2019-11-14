5-летняя девочка умерла в Актобе от ОРВИ
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе от ОРВИ умерла 5-летняя девочка. Больного ребенка медицинские учреждения перенаправляли друг к другу для установки диагноза, в результате в инфекционной больнице она умерла. Создана комиссия по расследованию случая, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Светланы Есенамановой, ребенок болел 6 дней и только на 7-й день была вызвана скорая помощь.
«Ребенок болел 6 дней, и только на 7 день родители обратились к врачам. Это не менингит, это острая респираторная инфекция», - сказала С.Есенаманова.
Ситуация взята на контроль акима области, Министерства здравоохранения. В состав комиссии вошли врачи и специалисты из других регионов.
«Будет проводиться независимое расследование. Комиссия определит, чем заболел ребенок. По предварительным данным, вирусная инфекция достигла мозга и дыхательных путей ребенка.
Мы подтверждаем, что 3 медицинских учреждения не хотели принимать ребенка. Это неправильно, и к виновным будут приняты меры.
Вначале девочку доставили в областную детскую больницу. Педиатр и нейрохирург осмотрели ее и направили в инфекционную больницу. Это учреждение ее не приняло и для консультации направило в городскую детскую больницу. Ребенка повезли в городскую больницу, а затем снова в инфекционную, где он и умер. Это неправильно, инфекционная больница должна была вызвать необходимого специалиста к себе», - прокомментировала С. Есенаманова.
- 16-летняя студентка пропала в Акмолинской области
- Полуобгоревшее тело женщины обнаружили в Карагандинской области
- Аграриев, ветеринаров и строителей не хватает в Актобе
- 7-летнюю девочку сбили в Алматы: полиция прокомментировала ДТП
- Пропавшая в горах близ Алматы: поиски с вертолета результатов не дали
- 570 тысяч тенге отдал мошеннице актюбинец за снятие ареста с авто
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана