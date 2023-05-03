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5-летний юбилей отметил первый казахстанский детский центр развития в Пекине

Автор:  
Руслан Сулейменов
3 Мая 2023, 15:00
5-летний юбилей отметил первый казахстанский детский центр развития в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Свой 5-летний юбилей отметил первый казахстанский детский центр развития «Балдырған» в Пекине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники, воспитанники и их родители не могли оставить такую дату без внимания. По случаю торжества прошел праздничный концерт. Ребята продемонстрировали гостям и родителям танцевальные, вокальные и театральные номера. Была создана выставка поздравительных открыток, изготовленные руками детей и родителей.

Коллектив детского центра развития «Балдырған» со знаменательным событием поздравил Посол РК в КНР Шахрат Нурышев.

Напомним, что в 2018 году при поддержке Посольства Казахстана в Китае открыл свои двери первый казахстанский детский центр развития обучения в городе Пекине.

Целью проекта является ознакомление с культурой и национальными традициями Казахстана, создание условий для обучения государственному языку детей дошкольного возраста.


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