5 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

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53 года назад (1971) родился СЕЙДАЛИЕВ Аскар Абиевич - вице-президент по исследованиям и развитию Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова.

Фото: yu.edu.kz

Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина Горный инженер по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин» (1993); Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова «Правоведение» (2002); Профессиональную практику в «Colorado School of Mines» в рамках Президентской международной программы «Болашак», США (2015).

Трудовая деятельность: мастер кооператива «Агротехника», г. Актау (1993); бухгалтер «Агротехника, «Куат» (ст. Мангышлак) (1994-1997); преподаватель-стажер, преподаватель, старший преподаватель, помощник ректора в гос. Университете им. Есенова (1997-2004); заместитель директора Института нефти и газа, гос. университет им. Ш. Есенова (2004-2005); проректор по воспитательной работе гос. Университет им. Ш. Есенова (2005-2006); директор Института нефти и газа, декан факультета «Нефти и газа», КГУТИ им. Ш. Есенова (2006-2017); проректор по учебно-методической работе, советник ректора КГУТИ им. Ш. Есенова (2017-2018); руководитель управления образования Мангистауской области (2018-03.2021).

На занимаемой должности с 2021 года.