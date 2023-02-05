5 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1957) родился- общественный и политический деятель Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет, филолог (1980).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель Карагандинского кооперативного института (1980-1986); доцент Карагандинского государственного университета (1986-1989); старший научный сотрудник, ученый секретарь, докторант, заместитель директора Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова Академии наук Казахстана (1989-2000); профессор Казахского государственного университета (1999-2000); заведующий сектором, главный эксперт, заведующий сектором Администрации Президента РК (2000-2004); советник посольства РК в Российской Федерации (2004-2005); советник-посланник посольства РК в Российской Федерации (2005-2006); государственный инспектор Администрации Президента РК (2006-2008); ректор Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова (2008-2012); ректор Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова» (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, секретарь комитета по социально-культурному развитию (2016-2021).

Награжден орденом «Құрмет» (2011), медалями.

назад (1965) родился- заместитель председателя Координационной службы Совета командующих пограничными войсками.

Родился в Алматинской области. Окончил Высшее пограничное командное училище КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского (1987); Военную Академияю Вооруженных сил Республики Казахстан (2002); факультет Генерального штаба Вооруженных сил учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» (2018).

Трудовая деятельность: начальник пограничной заставы, комендант пограничной комендатуры, начальник отряда, заместитель начальника, начальник регионального управления; заместитель директора пограничной службы КНБ РК (2015-2018).

На занимаемой должности - с 2019 года.

Награжден правительственными и ведомственными наградами СССР, Российской Федерации и Республики Казахстан.

назад (1969) родился- писатель, культуролог и журналист, лауреат премии «Тарлан» Клуба меценатов Казахстана, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын».

Родился в Карагандинской области. Окончил факультет «Философии и политологии» Казахского государственного университета имени аль-Фараби; факультет «Кино» Института театра и кино, кинодраматург; курсы американской журналистики Академии Истрополитана Нова, г. Братислава, Словакия.

Трудовая деятельность: корреспондент, заведующий отделом газет «Заман-Казахстан» и «Жас Алаш» (1996-1997); редактор программной службы, руководитель редакторской группы ток-шоу «Майдан» и редактор-аналитик казахской новостной службы, ведущий программы «Бетпе-бет» в прямом эфире «Агентства «Хабар» (1997-2002); руководитель по проектам ОФ «Зерде» (2002-2004); главный редактор НК «Казахфильм» имени Ш. Айманова (2004); директор газеты «Azamat.kz» и «Ел мен жер» (2005-2006); генеральный директор и главный редактор газеты «Начнем с понедельника» (2004-2008); в 2008 работал директором деловой газеты «Аzamat»; автор и ведущий телевизионных программ «Абайтану» и «Замандастар» на «31 канале» (2006-2008); главный редактор НК «Казахфильм» имени Ш. Айманова (2009-2016); директор АО «РТРК «Казахстан-Семей» (с 2016 года).

Является автором «Постскриптум» (сборник рассказов, 1996), «Благослови меня» (книга прозы, 2000), «Цветы и книги» (роман, 2003), «Осеннее рандеву» (сборник повестей и рассказов, 2005), «Каркаралы басында» (роман, повести, рассказы, 2010). Им были написаны сценарии к фильмам «Нургиса Тлендиев» (документальный фильм), «Альжаппар Абишев» (документальный фильм) и «ФЭФ (Философский факультет)» (художественный фильм).