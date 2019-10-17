5 дней отпуска на скрининг должны будут предоставить работодатели сотрудникам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал об обязанности работодателей предоставлять специальный отпуск сотрудникам для скрининга, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Регламентированы нормы по вовлечению родителей и педагогов в охрану здоровья воспитанников и школьников с проведением образовательных и разъяснительных мероприятий; регламентированы нормы по предоставлению подросткам и молодежи конфиденциальной комплексной помощи; по регулированию влияния окружающей среды на здоровье населения, в том числе воздействию шума и атмосферного воздуха; по ограничению допуска непривитых детей в дошкольные организации. Также установлено обязательное предоставление социальных отпусков для прохождения скринингов», - зачитал Елжан Биртанов положения новой редакции Кодекса РК о здоровье народа и системе здравоохранения в Мажилисе.
При этом, работодатели будут нести ответственность в случае, если не предоставят сотрудникам таковой.
«Также осталась ответственность работодателей, если они не предоставляют возможности своим работникам получить оплачиваемый отпуск до 5 дней, чтобы получить скрининг», - отметил министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.
«Сами себя поставьте в эти условия. У всех есть возможность прохождения тех или иных видов бесплатного скрининга. Работодатели должны предоставлять оплачиваемый отпуск, если не будет предоставлять, то уже будут штрафы», - добавил он.
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