5 дней отпуска на скрининг должны будут предоставить работодатели сотрудникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал об обязанности работодателей предоставлять специальный отпуск сотрудникам для скрининга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Регламентированы нормы по вовлечению родителей и педагогов в охрану здоровья воспитанников и школьников с проведением образовательных и разъяснительных мероприятий; регламентированы нормы по предоставлению подросткам и молодежи конфиденциальной комплексной помощи; по регулированию влияния окружающей среды на здоровье населения, в том числе воздействию шума и атмосферного воздуха; по ограничению допуска непривитых детей в дошкольные организации. Также установлено обязательное предоставление социальных отпусков для прохождения скринингов», - зачитал Елжан Биртанов положения новой редакции Кодекса РК о здоровье народа и системе здравоохранения в Мажилисе.

При этом, работодатели будут нести ответственность в случае, если не предоставят сотрудникам таковой.

«Также осталась ответственность работодателей, если они не предоставляют возможности своим работникам получить оплачиваемый отпуск до 5 дней, чтобы получить скрининг», - отметил министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

«Сами себя поставьте в эти условия. У всех есть возможность прохождения тех или иных видов бесплатного скрининга. Работодатели должны предоставлять оплачиваемый отпуск, если не будет предоставлять, то уже будут штрафы», - добавил он.