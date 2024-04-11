5 базовых станций затопило в Казахстане из-за паводков - Минцифры

Паводковая обстановка в ряде регионов Казахстана привела к проблемам с электроснабжением и отключению базовых станций. В Министерстве цифровизации, развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК рассказали о том, какие меры предпринимают мобильные операторы в этой связи, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В Актюбинской, Костанайской, Атырауской и Акмолинской области, в частности, в г. Кульсары затоплено 5 базовых станций, связь обеспечивается за счет других станций. С первых дней чрезвычайной ситуации все мобильные операторы были на месте паводков, — сказала официальный представитель МЦРИАП Альбина Атен на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В частности, по ее словам, компания Beeline обеспечила более 33 тысяч абонентов, эвакуированных из затопленных населенных пунктов, бесплатной голосовой связью и интернетом.

— Мобильная команда специалистов Tele2/Altel восстановила несколько базовых станций в Костанайской области, передвигаясь на вертолете. Именно в Костанайской области от паводков больше всего пострадали инфраструктурные объекты данного оператора связи. Также оператором ведется постоянная работа по выявлению технических трудностей и поломок в Акмолинской области, например в с. Заречное, Есильского района, где пострадали БС оператора, — проинформировала спикер.

Всего на затопленных территориях находятся 600 000 абонентов компаний Kcell и Activ. Есть базовые станции, которые сегодня не работают в связи с отключением электроэнергии из-за наводнения.

— На данный момент известно, что в городе Кульсары обрушились сваи, на которых был установлен ряд базовых станций, также в городе Костанай водой смыло помещение, где располагалось оборудование сотового оператора Kcell, — сообщила представитель ведомства.

Она отметила, что сегодня мобильными операторами ведутся следующие работы:

замена неработающего оборудования;

эвакуация оборудования из зон с риском подтопления и эвакуированных районов (там где нет людей);

перенос оборудования выше уровня воды;

подключение дизельных генераторов там, где отсутствует подача электричества (расход около 1200 литров топлива в сутки на один регион).

взаимодействие с акиматами по подвозу мешков с песком, обеспечению техникой и доставки дизельного топлива к генераторам.

— Также Министерством цифрового развития отправлено 30 терминалов Starlink в Костанайскую область, 3 терминала в Актюбинскую область, ЗКО 2 терминала, 1 комплект в область Улытау, запрошено 6 терминалов в Атыраускую область, 2 в ВКО и 3 в СКО. Starlink оснащают в первую очередь, школы области для обеспечения бесперебойного учебного процесса. По необходимости и в случае поступления соответствующих запросов от акиматов — Министерство готово отправить дополнительные терминалы в период ЧС, — подчеркнула Альбина Атен.

Помимо этого, операторами сотовой связи были начислены дополнительные ресурсы к тарифным планам (40-50 мин, 40-50 СМС) и 8-10 Гб на 7 дней) абонентам, находящихся в зоне паводков.