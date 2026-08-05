5 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

86 лет назад (1940) родился КУМЕКОВ Булат Ешмухамбетович — казахский историк-востоковед, доктор исторических наук, академик НАН РК, специалист по средневековой истории Центральной Азии, истории тюркских народов, кипчаковедению и восточному источниковедению.

Фото: ulttykarhiv.kz

Родился в Таразе. Окончил арабское отделение восточного факультета Ташкентского государственного университета (1963). Доктор исторических наук (1993), профессор (1996), член-корреспондент НАН РК (1995).

Трудовая деятельность: переводчик в Египте, город Асуан (1963-1965); аспирант, младший, старший научный сотрудник Института истории и этнологии Академии наук Казахской ССР (1965-1974); заведующий отделом Института истории и этнологии Министерства науки — Академии наук РК (1974-1996); заведующий кафедрой истории Казахстана Казахского государственного юридического университета (1996-2007); директор Международного научно-исследовательского центра кипчаковедения при КазГЮУ; главный научный сотрудник Института истории и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова МОН РК (2008-2009); директор Международного института кипчаковедения КазНУ им. аль-Фараби (2009-2012); профессор Евразийского университета им. Л. Н. Гумилева, участник клуба ученых «Академик» (2012).

Автор более 400 научных работ, в том числе шести монографий, учебников.

Награжден орденами «Парасат» (2014), «Барыс» III степени (2022).

85 лет назад (1941) родился ИСКАКОВ Сапар Искакович — известный казахстанский общественный деятель, президент благотворительного фонда «Тілеп».

Фото: Wikiedia

Родился в селе Амангельды Костанайской области. Окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «инженер-строитель» (1965); магистратуру Национального Авиационного университета Украины (2019).

Трудовая деятельность: инженер-конструктор в Карагандинском домостроительном комбинате (1966-1968); прораб, начальник участка треста «Тургайалюминстрой» (1968-1970); главный архитектор города Аркалык (1970-1971); начальник управления капитального строительства Торгайской области (1971-1977); главный инженер треста «Тургайсельстрой-15» (1977-1981); руководитель различных строительных организаций Алматы, Атырау (1981-1983); работал в системе «Минтяжстрой» заместителем управляющего треста «Тургайалюминстрой» (1983-1987); директор проектного института «Казремжилпроект» (1987-1990); учредитель МП «Омар» (1991-1998); директор ТОО «Тлеп» (с 1998).

Награжден медалями «10-летие Астаны» (2008); «Қазақ хандығына 550 жыл» (2016); «Қобыланды» (2019).

Создал общественный благотворительный фонд имени Аль-Фараби и султана Бейбарса для организации строительных и реставрационных работ мемориального комплекса Аль-Фараби в Дамаске, мечети Аз-Заһир султана Бейбарса в Каире, а также мавзолея с библиотекой в Дамаске.

65 лет назад (1961) родился БАЙЖАНБАЕВ Жанат Ануарбекович — киноактер, заслуженный артист Казахстана, народный артист Казахстана, член Союза кинематографистов СССР (1989).

Фото: Instagram / zhan_bayzhanbayev

Родился в Алматы. Окончил актерский факультет Алма-Атинского государственного театрально-художественного института им. Т. Жургенова, актер театра и кино (1982).

Трудовая деятельность: актер киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова (1984); актер театра «Знакомые лица» в молодежном театре; организатор кинофестиваля «Жибек жолы» в Шымкенте (1991); начальник актерского отделения киностудии АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова (2002-2004); лауреат премии телеканала Fashion TV и журнала Forbes Kazakhstan «Джентльмены года» (2012); актер в спектакле «Америка» по одноименному роману Ф. Кафки по постановке Андреаса Мерц из берлинского театра Фольксбюне (2013).

53 года назад (1973) родился СОЛТАМБЕКОВ Нурлан Кожахметович — председатель правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ».

Фото: Gov.kz

Родился в Алматы. Окончил Алматинскую архитектурно-строительную академию по специальности «инженер-строитель» (1998).

Трудовая деятельность: мастер столярного цеха управления производственно-технологической комплектации РГКП «Казселезащита» Алматы; работал в разных должностях в государственных учреждениях Алматы, курировал вопросы благоустройства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог (2001-2008); заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Астаны (2008-2013); руководитель управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны; руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства; заместитель акима Астаны, советник акима Астаны; заместитель акима Астаны (2020-2024).

На занимаемой должности — с июля 2024 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», ведомственными нагрудными знаками «Казакстанның құрметтi құрылысшысы», «Құрметті жолшы».

43 года назад (1983) родился ТАЙШЫКОВ Кенжетай Худайбергенович — руководитель Департамента казначейства по Атырауской области.

Фото: Pro Kadry kz

Родился в Актау Мангистауской области. Окончил Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова (2004); Академию государственного управления при Президенте РК (2009).

Трудовая деятельность: главный специалист, руководитель отдела в Департаменте Казначейства по Атырауской области КК МФ РК (2004-2009); главный специалист в Департаменте Казначейства по городу Астана КК МФ РК (2009-2010); эксперт, главный эксперт в Управлении контроля местных бюджетов № 3 Комитета финансового контроля МФ РК (2010-2015); заместитель руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по Мангистауской области КВГА МФ РК (2015-2017); руководитель Управления внутреннего администрирования Комитета финансового мониторинга МФ РК (2017-2019); заместитель руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области КВГА МФ РК (2019-2020); руководитель Организационно-контрольного управления КВГА МФ РК (2020); руководитель Департамента казначейства по Атырауской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (2020-2025); руководитель Департамента казначейства по Актюбинской области Комитета казначейства Министерства финансов РК (2025).

Также вэтот день родились:

104 года назад (1922-2014) родился БЕГЕЛЬДИНОВ Талгат Якубекович — летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Казахстана.

Фото: Time.kz

Родился в Акмолинской области. Окончил Саратовское и Оренбургское военные авиационные училища. Детство и юность он провел в Бишкеке, где шестнадцатилетним юношей поступил в аэроклуб.

В январе 1943 года прибыл на Калининский фронт. Свой боевой путь начал как пилот штурмовика Ил-2 в 800-м штурмовом авиационном полку 296-й авиадивизии. Уже в первых схватках с воздушным противником выходил победителем.

26 октября 1944 года Бегельдинову было присвоено звание Героя Советского Союза. К этому времени им было совершено около 200 боевых вылетов. Участвовал Талгат Якубекович и в битве за Берлин. Пробившись к центру столицы на малой высоте, группа Бегельдинова на Тельтов-канале уничтожила 8 барж с танками, два буксира были потоплены. Участвуя в 15 групповых воздушных боях, он лично сбил 7 самолетов противника в битвах на Курской дуге и Украине, в Ясско-Кишиневской, Берлинской и Пражской операциях.

27 июня 1945 года Талгату Якубековичу вторично присвоено звание Героя Советского Союза. Он стал одним из 65 военных летчиков, дважды удостоенных высокого звания Героя Советского Союза.

Достойным завершением боевого пути в Отечественной войне явилось его участие в Параде Победы 24 июня 1945 года.

В 1950 году Бегельдинов окончил Военно-воздушную академию и по 1956 год служил в рядах Вооруженных сил СССР в должности заместителя командира и начальника штаба авиационного полка. В 1956 году генерал-майор авиации Бегельдинов ушел в запас.

С 1957 по 1970 годы — старший инспектор и заместитель начальника Казахского территориального управления гражданской авиации. В 1968 году заочно окончил Московский инженерно-строительный институт и продолжительное время работал на руководящих должностях в системе Госстроя Казахской ССР.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, Александра Невского, Славы III степени, рядом других отечественных и иностранных орденов и медалей.