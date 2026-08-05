5 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день светофора

В качестве дня рождения светофора отмечается годовщина установки первого электрического светофора. 5 августа 1914 года Американская светофорная компания установила четыре электрических светофора конструкции Джеймса Хога в городе Кливленд (штат Огайо). Они имели два сигнала — красный и зеленый — и управлялись полицейским, который сидел на перекрестке в специальной стеклянной будке. При переключении цветов светофоры издавали звуковой сигнал.

СОБЫТИЯ

В 1718 году на 18 км ниже по течению Иртыша от современного положения города была основана Семипалатинская крепость (город Семей). Крепость была расположена на берегу Иртыша среди живописного соснового бора. В настоящее время это место называется Старая крепость.

В 2007 году был издан первый компакт-диск (CD), в который вошли мировые сказки на казахском языке. Все материалы представлены редакцией Казахского радио. Сказки представляют собой ценное пособие для людей, желающих изучить государственный язык, имеют большой воспитательный и образовательный эффект. Всего выпущено шесть дисков, продолжительность каждого — около 100 минут. В каждый CD вошли по 10-12 сказок.

В 2008 году в Астане был создан район «Есиль», расположенный в юго-западной части города Астаны и граничащий со столичными районами «Алматы», «Сарыарка» и Целиноградским районом Акмолинской области. Общая площадь составляет 31,2 тысячи гектаров. Жилые массивы, входящие в район, — Пригородный, Ильинка, Чубары, Тельмана, Караоткель, Заречный.

В 2010 году скрипичный ключ, сделанный из чистого серебра, золота и инкрустированный бриллиантом, привез с собой казахстанский финалист «Новой волны 2010» Кайрат Тунтеков.

Награду Кайрату вручили представители корпорации «Ideal group», которая представляет старейшую и крупнейшую ювелирную компанию Латвии «Aukso Centras». Она присвоила казахстанскому певцу победу в номинации «Идеальный артист». Стоимость ювелирного изделия составила 127 тысяч евро.

В 2011 году жительница Москвы Александра Понютина передала в дар Государственному музею искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева четыре картины известного художника Александра Риттиха, созданные в 1930-е годы. Полотна в свое время ее бабушке подарила дочь мастера.

Александр Риттих (1889-1945) долгое время жил в Казахстане и внес огромный вклад в становление изобразительного искусства республики. Среди его работ — пейзажи казахстанской природы, натюрморты, портреты известных людей. Риттих был одним из первых педагогов художественного училища в Алма-Ате и консультировал многих казахстанских художников, среди которых был и А. Кастеев.

В 2013 году в Астане состоялся первый в истории Казахстана открытый кубок столицы по лыжероллерам, проходивший на городской трассе в Центральном парке. В нем приняли участие сильнейшие лыжники Казахстана, включая серебряного призера Олимпийских игр 2010 года по биатлону Елену Хрусталеву, призера чемпионата мира по лыжным гонкам Николая Чеботько, победителя этапа Кубка мира в командном спринте Дениса Волотка, призера молодежного чемпионата мира Марка Старостина и многих других.

В 2013 году в Алматы на площади «Астана» был презентован самый большой скейтборд в Казахстане. Его размеры — 4,5 метра в длину и 1,5 метра в ширину, что дало повод внести его в Казахстанскую книгу рекордов Гиннесса. Акция состоялась во время молодежного проекта SNICKERS URBANиЯ-2013.

В 2017 году в Приаралье житель Жалагашского района во время реконструкции мавзолея Мырзабая Ахуна нашел древний мусхаф Корана. По словам специалистов, ему более 150 лет. Примечательно, что, пролежав под землей полтора века, обложка и письменность на свитках мусхафа не пострадали.

В 2018 году проект «Фермеры Чилика» получил в Лондоне международную премию CSR Excellence Award в номинации «Лучший социально-экономический проект года», обойдя около ста проектов из других стран.

Ежегодная премия была учреждена международной некоммерческой организацией Великобритании The Green Organisation, которая охватывает проекты в области корпоративной социальной ответственности, реализуемые по всему миру.

В 2019 году заведующий отделением политравмы и эндопротезирования больницы № 1 Астаны Руслан Ботаев изобрел уникальную пластину для накостного остеосинтеза. Она применяется для оперативного лечения при переломах костей таза, возвращая людям возможность двигаться. За внедрение нового метода диагностики и лечения Руслан Ботаев стал обладателем главного приза премии «Altyn shipager».

В 2020 году многократный чемпион Азии Виталий Худяков за рекордное время переплыл Иссык-Куль. Дистанция заплыва составила 56 километров при температуре воды 18-19 градусов. Максимальная глубина на маршруте через Иссык-Куль составила 523 метра. Время заплыва — 13 часов 18 минут. Это стало уникальным достижением по дальности и времени преодоления дистанции.

В общей сложности Виталий преодолел 56,2 км. Это время и дистанция были зафиксированы представителем Федерации плавания Кыргызстана Ахметом Анарбаевым.

В 2021 году в Военно-воздушной академии города Воронежа была открыта аудитория имени прославленного летчика, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Талгата Бегельдинова.

В аудиторию были переданы экспонаты: личные вещи Талгата Бегельдинова, включая его государственные награды, макет самолета Ил-2, копии медалей «Золотая звезда» и наградных документов, архивные фотографии, были переданы из Центрального государственного архива г. Алматы.

В 2022 году 18-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева удостоена награды «Лучшая шахматистка Азии 2021 среди женщин».

В 2023 году во всех видах Вооруженных Сил, родах войск и в высших военных учебных заведениях прошли памятные мероприятия, посвященные участнику Великой Отечественной войны, дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову. В Военном институте Сил воздушной обороны состоялось торжественное построение, на котором были поощрены грамотами отличившиеся военнослужащие. В воинских частях для солдат срочной службы проведены уроки мужества с демонстрацией документального фильма «Штурмовики» из сериала «Освободители».

В 2023 году спортсмен Милад Карими принес Казахстану второе «золото» в финале соревнований на перекладине на Универсиаде в Чэнду. Казахстанский атлет занял первое место в финальных соревнованиях на перекладине, показав результат 14,800. На втором месте расположился гимнаст из Китая Ши Сун (14,600), на третьем — спортсмен из Японии Сугимото Каито (14,233). Ранее Милад Карими уже принес Казахстану «серебро» в мужских вольных упражнениях и «бронзу» в опорном прыжке.

В 2024 году в Таразе на торжественном мероприятии аким Жамбылской области Ербол Карашокеев вручил чемпиону Олимпиады Елдосу Сметову ключи от нового автомобиля Lexus 600 и пятикомнатной квартиры в Таразе.

В 2025 году в Алматинской области прошли испытания китайской технологии низкоорбитальной спутниковой связи Shanghai SpaceSail. Спутниковый интернет предназначен для подключения сельских школ, медучреждений, мобильных групп и инфраструктурных объектов в отдалённых районах. Во время тестов зафиксирована скорость до 200 Мбит/с. Shanghai SpaceSail планирует начать работу в Казахстане в ближайшее время.