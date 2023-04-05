5 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1936-2020) родился- казахский учёный, доктор филологических наук, член-корреспондент АН Казахстана, академик Академии социальных наук Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет имени Кирова (ныне - КазНУ имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: вице-президент международного общества «Қазақ тілі» (с 1989 года); в 1994 году стал членом-корреспондентом Академии наук Казахстана, а в 1997 году - академиком Академии социальных наук Республики Казахстан; долгое время работал в Институте языкознания имени Ахмета Байтурсынова.

Основным направлением научно-исследовательских работ Умирзака Айтбаева являются вопросы лексикологии и терминологии казахского языка. Труды на казахском языке: «Аудармадағы фразеологиялық кұбылыс», «Қазақ терминологиясынын дамуы мен қалыптасуы», «Терминдер және олардың аудармалары», «Қазақ сөзі».

Награжден орденами «Құрмет» (1998), «Парасат» (2007); медалями «Ветеран труда СССР» (1989), «Ыбырай Алтынсарин» (1996), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Еңбек ардагері»» (2017), «20 жыл Астана» (2018); нагрудным знаком МОН РК «За заслуги в развитии науки» (2004).

назад (1972) родилась- вице-министр здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан.

Родилась в Алматинской области. Окончила Алматинский государственный медицинский институт, гигиена, санитария, эпидемиология (1997); Инновационный Евразийский университет и Management marketing university, социальная гигиена и организация здравоохранения (2018).

Трудовая деятельность: фельдшер-лаборант поликлиники № 7 г. Алматы (1990-1991); врач-эпидемиолог Республиканской санитарно-эпидемиологической станции, врач-бактериолог, заведующая лабораторией особо опасных инфекций (1997-2004); ведущий специалист, главный специалист, эксперт, главный эксперт, начальник управления организационно-правовой и кадровой работы, заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического надзора - заместитель главного государственного санитарного врача Республики Казахстан (2004-2013); председатель Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения, главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (2013-2014); директор департамента эпидемиологического надзора - заместитель главного государственного санитарного врача РК в Агентстве по защите прав потребителей, руководитель управления эпидемиологического надзора - заместитель главного государственного санитарного врача РК в Комитете по защите прав потребителей МНЭ РК (2014-2017); директор департамента стратегического развития и общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (03.2017-11.2017); директор департамента политики общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2017-2020); главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (03.2020-09.2020); председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

назад (1978) родился- первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Окончил Павлодарский государственный университет, менеджмент (2000, 2006); Мэрилендский университет школы бизнеса Р. Смита (США) (стипендиат «Болашак), магистр бизнеса со специализацией «Финансы».

Трудовая деятельность: главный консультант аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан» г. Алматы; директор департамента налогового учета и налогового планирования АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»; вице-министр экономики и бюджетного планирования РК (2009-2010); вице-министр экономического развития и торговли РК (2010-2012); член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике (2012-2016); министр национальной экономики РК (2016-2019) заместитель председателя Национального банка РК (2019); помощник Президента Республики Казахстан (03.2019-07.2019); заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалью «Ерен еңбегі үшін» и другими медалями.