5 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

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ДАТЫ

День миграционной полиции Казахстана

Не входит в перечень официальных профессиональных праздников Республики Казахстан. Тем не менее, сотрудники миграционной полиции с удовольствием примут поздравления в годовщину ее основания.

5 апреля 1993 года Кабинет министров Республики Казахстан принял «Положение о паспортной системе в Республике Казахстан», результатом чего стала реорганизация паспортно-визовой службы государства. Этот день принято считать днем основания миграционной полиции Казахстана, хотя свое современное название она получила лишь в 1999 году.

Международный день нравственности

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН, чтобы подчеркнуть роль нравственности в достижении целей устойчивого развития. Главная его задача - подчеркнуть важность терпимости, взаимопонимания, солидарности и единения для достижения мира и гармонии.

Международный день нравственности тесно связан с концепцией культуры мира, которая впервые была сформулирована на конгрессе, организованном ЮНЕСКО в 1989 году. Согласно этой концепции, невозможно достичь мира во всем мире, используя для его поддержания лишь политические и экономические соглашения между национальными правительствами.

СОБЫТИЯ

В 1920 году был открыт курорт Боровое, своей красотой и уникальностью привлекающий десятки тысяч человек из разных уголков Казахстана, России и стран СНГ. Славится кумысом, целебными грязями и минеральной водой. По-особому хорош на курорте чистый воздух, насыщенный ароматом степных трав и хвойного леса. Купальный сезон начинается в июне. За свою красоту, обилие озер, растительный и животный мир имеет поэтическое название - «Жемчужина Казахстана».

В 1920 году Губайдулла Алибеков (1871-1923) вошел в историю как первый комиссар юстиции Казахстана, был избран в члены Казревкома. Помимо обязанностей члена Казревкома Губайдулла Алибеков вел активную общественную деятельность по обеспечению населения продовольствием, по расследованию чрезвычайных событий в Акмолинском, Актюбинском, Адайском уездах.

В 1991 году впервые вышла в свет газета «Жанубий Козогистон», что в переводе значит «Южный Казахстан». Инициаторы издания на узбекском языке получали разрешение на газету в Москве. Руководство СССР решило, что идея хорошая, и название газеты было утверждено как «Дустлик байроги» («Знамя дружбы»). Свое сегодняшнее имя газета получила 1 января 1998 года.

В 1996 году в Ташкенте состоялось подписание Соглашения об использовании топливно-энергетических и водных ресурсов, строительстве и эксплуатации газопроводов в Центральноазиатском регионе между правительствами Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.

В 1997 году Президент РК подписал Указ «Об установлении дня памяти жертв политических репрессий». Согласно этому документу, 31 мая в Казахстане был установлен Днем памяти жертв политических репрессий.

В 1997 году в городе Уральск были установлены мемориальные доски деятелям Алашорды Жаханше и Халелу Досмухамедовым.

В2006 году в Алматы в академическом театре оперы и балета им. Абая впервые в казахском танцевальном искусстве состоялась премьера исторического спектакля «Туйгындар». Постановка призвана донести до подрастающего поколения и других социальных групп историю и традиции казахского народа через искусство танца. В спектакле были задействованы артисты столичного ансамбля народного танца «Наз».

В 2006 году в Актобе историко-краеведческому музею в подарок был передан портрет Ходжа Ахмета Яссауи из самоцветов. Портрет, выложенный из срезов разноцветных камней, в том числе таких ценных, как яшма, лазурит, изготовил художник из города Орск Сергей Буркутбаев. Настоящая ее ценность в том, что камни, послужившие основой для ее создания, собраны на территории нескольких стран, в том числе Казахстана, России, и даже Афганистана, что символизирует единство и дружбу народов мира.

В 2010 годупрезидент Соединенных Штатов Америки наградил медалью «Почетного легиона» заместителя министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанта Булата Сембинова, а вручил награду командующий Центральным командованием США генерал Дэвид Петреус. Генерал-лейтенант Булат Сембинов выразил слова благодарности и подчеркнул, что вручение этой высокой награды знаменует вклад наших офицеров, наших солдат в борьбу с общими для Казахстана и США угрозами, прежде всего, - международным терроризмом.

В 2011 году в Карагандинском государственном техническом университете состоялось торжественное открытие R&D-лаборатории. Это первый и единственный проект подобного уровня в Казахстане. Лаборатория открылась с целью повысить качество образования и сформировать кадровый потенциал, соответствующий современным международным стандартам для развития сферы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Республики Казахстан.

В 2016 году Зимняя Универсиада 2017 года в городе Алматы установила рекорд по количеству зарегистрированных стран-участниц. В соревнованиях 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года в Алматы участие приняли студенты-спортсмены из 64 стран.

В 2018 году копию домбры Курмангазы привезли из Астраханской области и вручили Музею народных инструментов имени Ыхласа в Алматы в честь 200-летия легендарного кюйши. Подарок музею привез 69-летний казахстанский тренер по легкой атлетике Едиге Набиев. Он изготовил инструмент из сосны. Копия практически не отличается от оригинала и звучит прекрасно. Оригинал имеет личную подпись Курмангазы и хранится в селе Алтынжар Астраханской области.

В 2019 году стартовавший с космодрома Байконур транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-11» побил рекорд по скорости доставки груза на орбиту, пристыковавшись к Международной космической станции (МКС) спустя 3 часа 21 минуту после старта. Ранее рекорд принадлежал «Прогрессу МС-09», который состыковался с МКС через 3 часа 40 минут после старта с космодрома Байконур.

В 2019 году хореографический ансамбль «Кербез» из карагандинской школы № 36 cтал лауреатом международного конкурса «Dance factory», проходившем в Испании, в городе Льорет-де-Мар. В конкурсе участвовали больше 1 000 танцоров в возрасте 10-12 лет из 18 стран мира. Ансамбль «Кербез» представил две хореографические композиции - казахский танец «Сылқылдақ» и узбекский танец «Хорезм». Участники получили именные дипломы от учредителей и организаторов конкурса. Коллективу также вручили дополнительный диплом от властей Испании и благодарственное письмо на гербовой бумаге.

В 2020 году в рамках реализации мер по борьбе с распространением коронавируса в г. Нур-Султане начал функционировать «Республиканский центр интенсивной терапии (РЦИТ) и Экстракорпоральной мембранной оксигенации (РЦ ЭКМО)» для тяжелых больных с коронавирусной инфекцией на базе Многопрофильного медицинского центра. В РЦИТ работают высококвалифицированные врачи реаниматологи, кардиохирурги АО «Национальный научный кардиохирургический центр», которые также консультируют врачей в регионах по ведению тяжелых больных.

В 2021 году в Красную книгу Казахстана вошли тигр, переднеазиатский леопард и лошадь Пржевальского. В настоящее время в Красную книгу Казахстана входят 400 видов редких растений и 133 вида позвоночных животных, находящихся под угрозой исчезновения.

В 2021 году в Туркестане прошла Международная конференция городов Всемирного наследия Евразии, в рамках которой обсуждались вопросы сохранения древнего наследия и культуры, развития туризма, правильного планирования и благоустройства города, сохранения его исторической привлекательности в условиях строительства новых сооружений.

В конференции приняли участие представители более 50 городов из 23 стран мира с передовым опытом в сохранении историко-культурных ценностей Ирана, России, Сербии, Турции, Польши, Греции, Индонезии, Германии, Марокко, Албании, Кыргызстана, Узбекистана и Китая.

В 2022 году военным наблюдателем миссии ООН в Западной Сахаре (MINURSO) стал представитель Вооруженных сил Республики Казахстан майор Арман Тастанбеков.

В течение года офицер будет работать в миссии на одной из десяти баз миротворцев. Он прошел процедуру регистрации и сдал квалификационные тесты в г. Эль-Аюн (штаб миссии) и по завершению подготовительных мероприятий приступил к исполнению своих служебных обязанностей.

В 2022 году близ города Семея были найдены монеты и предметы старины, среди которых - нательные кресты, грубая глиняная посуда: плошки, тарелки, а также пуговицы и гильзы.

Поисковики нашли больше 10 монет царского периода. Среди них копейки небольшого номинала: две - 1749 и 1740 годов, елизаветовская копейка 1757 года, копейка эпохи Александра I 1825 года, сибирская монета «полушка» представляет интерес для нумизматов и составляет четверть копейки.