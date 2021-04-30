5 913 заявлений приняты по жилищной программе «Алматы жастары»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Стали известны первые итоги жилищной программы «Алматы жастары». Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке РСК Алматы рассказал заместитель руководителя управления жилищной политики Ермек Амиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в период с 10 по 31 марта поступило 9 741 заявление, из которых 3 828 отклонены из-за несоответствия требованиям программы.

«На сегодня 5 913 заявлений приняты к участию в программе. Из них поданы работниками сферы здравоохранения - 1 716; образования - 2 356; культуры-225; спорта - 55; сотрудники вузов и НИИ-639; СМИ - 111; социальной сферы - 57; правоохранительных органов - 754. Мы провели подсчет общих баллов, по которым участники соответствуют требованиям программы. Распределение жилищных займов производится по раздельным категориям. При равенстве баллов у заявителей, приоритетом обладают участники с более ранней датой и времени подачи заявления и документов. Таким образом, максимальный балл из отобранных 5 913 участников составил у работников сферы здравоохранения - 59; образования - 61; культуры - 65; спорта - 39; сотрудники вузов и НИИ - 53; СМИ - 45; социальной сферы - 53; правоохранительных органов - 65», - пояснил заместитель руководителя управления жилищной политики Ермек Амиров.

Стоит отметить, что в этом году по программе будет выдано 1000 квартир. Также в этом году расширен список категорий и увеличена сумма кредитования с 13 до 18 млн тенге.

«Набравших наибольшее количество баллов по сферам, получат направления для подтверждения платежеспособности в Отбасы банке, которые действительны в течение 15 рабочих дней. Участники, успешно подтвердившие платежеспособность, осуществляют самостоятельный выбор жилья на первичном и вторичном рынках в течение 45 рабочих дней»,- уточнил Ермек Амиров.

Кредит можно взять на срок до 25 лет. Первоначальный взнос – от 10%, процентная ставка – 5% годовых (ГЭСВ 5,2%). Максимальная сумма займа – 18 млн тенге (если недвижимость стоит более 18 млн тенге, заявитель разницу может оплатить из собственных средств).

Напомним, прием документов по жилищной программе «Алматы жастары» стартовал 10 марта. В программе участвовали представители следующих сфер деятельности, объекты которых расположены в Алматы: здравоохранения, образования, культуры и спорта, вузы и НИИ, СМИ, социальной сферы, правоохранительных органов.

Со списками можно ознакомиться на сайте программы www.almaty-zhastary.kz .