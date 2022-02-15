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5 904 казахстанца выздоровели от коронавируса
15 Февраля 2022 08:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 5 904 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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По регионам:
в городе Нур-Султане - 678,
в городе Алматы - 1 168,
в городе Шымкенте - 419,
в Акмолинской области - 698,
в Актюбинской области - 648,
в Алматинской области - 56,
в Атырауской области - 202,
в ВКО - 23,
в Жамбылской области - 14,
в ЗКО - 220,
в Карагандинской области - 548,
в Костанайской области - 126,
в Кызылординской области – 37,
в Мангистауской области - 28,
в Павлодарской области - 566,
в СКО - 429,
в Туркестанской области - 44.
Всего в стране выздоровело 1 230 842 человека от COVID-19.
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