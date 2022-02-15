5 904 казахстанца выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 5 904 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По регионам:

в городе Нур-Султане - 678,

в городе Алматы - 1 168,

в городе Шымкенте - 419,

в Акмолинской области - 698,

в Актюбинской области - 648,

в Алматинской области - 56,

в Атырауской области - 202,

в ВКО - 23,

в Жамбылской области - 14,

в ЗКО - 220,

в Карагандинской области - 548,

в Костанайской области - 126,

в Кызылординской области – 37,

в Мангистауской области - 28,

в Павлодарской области - 566,

в СКО - 429,

в Туркестанской области - 44.

Всего в стране выздоровело 1 230 842 человека от COVID-19.