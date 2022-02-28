5,8% составил рост экономики Жамбылской области за год

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги социально-экономического развития за 2021 год подводят в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом 2021 году поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева выполнены в полном объеме, проведена большая работа в рамках государственных программ. В результате рост экономики составил 5,8%. Эта информация прозвучала на расширенном заседании коллегии под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева.

Участниками обсуждения итогов социально-экономического развития за 2021 год и задач на 2022 год стали заместители акима области, руководители управлений и департаментов, акимы районов и областного центра, сельских округов.

«Благодаря поддержке Главы государства, обеспечен рост по всем направлениям, экономические показатели Жамбылской области выше среднереспубликанских. Объем промышленного производства в регионе составляет 622,5 миллиарда тенге. Привлечено более 400 миллиардов инвестиций. Как мы видим, проделана большая работа. Но, в то же время нужно изучить недочеты и провести урок над ошибками. В соответствии с поручением Главы государства на особом контроле будет работа по ликвидации последствий январских событий. Нужно сделать все возможное, чтобы такая ситуация впредь ни в коем случае не повторилась. Необходимо уделять особое внимание воспитанию молодежи, укреплению общественного согласия. Недавно созданный гражданский институт «Общественная приемная» должен работать на результат», - сказал аким области.

Заместитель акима области Рустем Даулет сообщил, что в 2021 году введено в эксплуатацию 704,7 тыс. кв. метров жилья. Начато строительство 76 многоэтажных жилых домов, из них сдано 41. Кроме того, в рамках проекта «Асарлатып үй салу», инициированного главой региона, в 2020 году для нуждающихся семей было построено 99 домов, в 2021 году - 134 дома.

«Нужно ускорить внедрение системы геопортал, составить паспорт каждого населенного пункта. Эти вопросы поднимаются не первый раз. До сих пор нет конкретных результатов. Вопросы использования пастбищ, касающиеся орошения сельхозземель, всё еще остаются актуальными», - отметил Бердибек Сапарбаев.

Несмотря на то, что в некоторые населенные пункты Жамбылской области подведен газ, социальные объекты в сельской местности не обеспечены природным газом. По мнению главы региона, это говорит об отсутствии координации и недостаточной организации работы.

«Для эффективного расходования бюджетных средств необходимо разработать типовую проектно-сметную документацию», - потребовал глава региона.

Бердибек Сапарбаев еще раз подчеркнул, что акимам сельских округов, участковым инспекторам полиции необходимо жить в тех селах, где они работают.

Помимо этого, аким области поручил своевременно и качественно реализовать проекты по очистке ирригационных систем по линии Европейского банка реконструкции и развития. Поручено организовать работу по очистке каналов методом асар. Бердибек Сапарбаев предупредил, что если поручения будут не выполнены в полном объеме, ответственность понесут заместитель, курирующий эту сферу, акимы районов и руководство филиала «Казводхоз».

Заместитель акима области Даулет Карибек сообщил, что в прошлом году введено в эксплуатацию 22 новые школы, осуществлено строительство пристроек к четырем школам, капитально отремонтировано 16 объектов образования. Построено 8 объектов здравоохранения, проведен капитальный ремонт 6 объектов. Организован комплекс мероприятий по укреплению общественного согласия.

Секретарь областного маслихата Махметгали Сарыбеков отметил необходимость повышения заработной платы работников, которые работают в сфере малого и среднего бизнеса.

«В 2021 году была проделана масштабная работа. Но нам есть куда стремиться. В этом году необходимо приложить максимум усилий для улучшения макроэкономических показателей. Главная задача - эффективно использовать возможности государственных программ и повышать благосостояние населения. Важно на системной основе принимать меры по созданию новых рабочих мест, своевременно решать социальные вопросы. Особое внимание нужно уделять привлечению инвестиций. Я часто встречаюсь с коллективами крупных предприятий, говорю их руководителям о важности повышения заработной платы работников. Представители малого и среднего бизнеса также должны принять меры по повышению заработной платы своих работников», - отметил аким области Бердибек Сапарбаев.

В заключение глава региона добавил, что вопрос сдерживания роста цен на социально значимые товары находится на контроле, особое внимание уделяется охране общественного порядка и патриотическому воспитанию молодежи, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.