5 752 пассажира международных авиарейсов прибыли в Казахстан с ПЦР-справками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 сентября 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 43 международных авиарейса из Германии, Армении, ОАЭ, Грузии, Черногории, Турции, Поьши, Республики Беларусь, Украины, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Всего за сутки прибыло 5 752 авиапассажира. В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 18 рейсов, 2 899 пассажиров;

в аэропорт г. Нур-Султан – 12 рейсов, 1 331 пассажир;

в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, 394 пассажира;

в аэропорт г. Актау - 4 рейса, 250 пассажиров;

в аэропорт г. Актобе - 1 рейс, 37 пассажиров;

в аэропорт г. Атырау - 1 рейс, 67 пассажиров;

в аэропорт г. Караганды - 1 рейс, 160 пассажиров;

в аэропорт г. Уральск- 1 рейс, 151 пассажир;

в аэропорт г. Туркестан - 3 рейса, 463 пассажира;

Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.