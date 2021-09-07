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    12:52, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    5 752 пассажира международных авиарейсов прибыли в Казахстан с ПЦР-справками

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 сентября 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 43 международных авиарейса из Германии, Армении, ОАЭ, Грузии, Черногории, Турции, Поьши, Республики Беларусь, Украины, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Всего за сутки прибыло 5 752 авиапассажира. В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 18 рейсов, 2 899 пассажиров;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 12 рейсов, 1 331 пассажир;

    в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, 394 пассажира;

    в аэропорт г. Актау - 4 рейса, 250 пассажиров;

    в аэропорт г. Актобе - 1 рейс, 37 пассажиров;

    в аэропорт г. Атырау - 1 рейс, 67 пассажиров;

    в аэропорт г. Караганды - 1 рейс, 160 пассажиров;

    в аэропорт г. Уральск- 1 рейс, 151 пассажир;

    в аэропорт г. Туркестан - 3 рейса, 463 пассажира;

    Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Общество
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