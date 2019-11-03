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5,5 тонн рачка артемия салина за месяц изъяли у браконьеров в СКО

3 Ноября 2019 16:16
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5,5 тонн рачка артемия салина за месяц изъяли у браконьеров в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за месяц полицейские изъяли 5,5 тонн незаконно добытого рачка артемия салина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, три факта незаконной добычи рачка зарегистрировали в Тайыншинском районе, один – в Жамбылском.

«Все солёные озёра области, в которых водится артемия салина, арендованы. Добыча ведётся на законном основании. Но некоторые наёмные работники скрывают часть улова от работодателя. Они были задержаны во время транспортировки рачка без разрешительных документов», - прокомментировал старший инспектор группы природоохранной полиции Асхат Кожабаев.

Размер причинённого государству ущерба устанавливается.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Подозреваемым грозит штраф до 160 МРП – более 400 тысяч тенге.

В сентябре в Жамбылском районе с 9 мешками ценного рачка задержали 41-летнего мужчину.

Рачок артемия салина используется в косметологии и фармакологии.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Олеся Жуковень

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