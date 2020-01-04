5,5 млрд тенге выделят на микрокредитование в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал, как в регионе работали над повышением доходов населения и что намерены предпринять в следующем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В области создали межведомственную комиссию по повышению доходов населения. Ежемесячно проводили заседания, выслушивали представителей всех отраслей, что они должны сделать. Как сказал К. Аксакалов, работали практически в ручном режиме.

«Заработная плата увеличилась на 16% по итогам 9 месяцев. Создано 12 тысяч новых рабочих мест. Объемы кредитования для бизнеса увеличены в три раза – было выделено 6,6 млрд тенге. Гранты увеличились в пять раз – до 640 млн тенге. Профинансировали 2,4 тысячи стартап-проектов, то есть такое количество семей открыли свой бизнес. В среднем, стоимость одного проекта - около 4 млн тенге. В следующем году на микрокредитование рассчитано 5,5 млрд тенге», - сказал аким области.

По его словам, есть рост числа субъектов малого и среднего бизнеса на 4,6%. За 11 месяцев субъекты МСБ выплатили 41 млрд тенге налогов – 58% ото всех налогов, выплаченных по области. В 2018-м году этот показатель составлял 51%. Рост в денежном эквиваленте достиг 5 млрд тенге.

Еще одно направление работы местной власти – увеличение доли безналичных платежей. Аким области уверен, что там, где действует исключительно наличный расчет, есть место для коррупции и сокрытия налогов.

«Работали над снижением теневой экономики. Мы понимаем, что ходит масса наличных средств. Когда мы начинали эту работу, по области было всего 16% безналичных платежей. К концу года – уже 32%. Больше открытости, можно проконтролировать. Это сразу сказалось на бюджете. Увеличилось количество POS-терминалов – сразу на 477 единиц, или на 16%. Есть скрытое сопротивление, мы это видим. Люди считают это невыгодным. Все должно быть по безналу: автобусы, магазины, места общественного питания, любая покупка. Мы эту работу продолжим», - подчеркнул К.Аксакалов.