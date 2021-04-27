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    14:23, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    5,5 млн тенге выплачено потерпевшим в Восточно-Казахстанской области

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области потерпевшим выплачено 5,5 миллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с Законом «О фонде компенсации потерпевшим», потерпевшим оказывается предварительная единовременная материальная помощь. Со дня признания человека потерпевшим он имеет право в течение трех лет обратиться с просьбой о взыскании компенсации в органы досудебного расследования. Право на получение компенсации имеют три категории потерпевших, а именно: несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими по преступлениям, связанным с сексуальным насилием, лица, признанные потерпевшими по преступлениям, связанным с торговлей людьми и пытками; лица, которым причинен тяжкий вред здоровью либо зараженные вирусом иммунодефицита человека; лица, наделенные правами потерпевшего, в случае смерти потерпевшего», – сообщила пресс-служба прокуратуры ВКО.

    В настоящее время в регионе 42 человека получили компенсации на общую сумму 5,5 млн тг. В основном, деньги выплачены потерпевшим, получившим тяжкие телесные повреждения или потерпевшим от умышленного убийства, а также потерявшим родственников вследствие дорожно-транспортных происшествий.

    «Кроме того, прокуроры городов и районов подали в Фонд 23 исковых заявления о взыскании денежных средств с осужденных. Поскольку оставшиеся уголовные дела находятся в производстве, по ним исковые заявления будут поданы позднее», – говорится в сообщении.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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