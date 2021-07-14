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5,5 млн тенге похитил подрядчик при строительстве школы в Шымкенте

14 Июля 2021, 12:43
5,5 млн тенге похитил подрядчик при строительстве школы в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу выявило факт хищения средств при строительстве школы передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент выявлен факт хищения 5,5 млн тенге, выделенных на строительство средней школы в жилом массиве Жулдыз.

В ходе следствия установлено, что предприниматель при строительстве школы представил отчеты с недостоверными сведениями о фактически невыполненных работах.

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В соответствии с заключением судебной строительно-экономической экспертизы сумма нанесенного ущерба государству составила около 5,5 млн тенге.

Недобросовестный предприниматель, проводивший строительные работы, полностью признал вину и погасил сумму ущерба.

Приговором суда Енбекшинского района он осужден на три года ограничения свободы.



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