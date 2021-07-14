5,5 млн тенге похитил подрядчик при строительстве школы в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу выявило факт хищения средств при строительстве школы передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент выявлен факт хищения 5,5 млн тенге, выделенных на строительство средней школы в жилом массиве Жулдыз.