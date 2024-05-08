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    11:28, 08 Май 2024 | GMT +6

    5 436 казахстанцев остаются в эвакопунктах из-за паводков

    5 436 казахстанцев остаются в эвакопунктах из-за паводков
    Фото: ДЧС Актюбинской области

    МЧС опубликовало актуальную информацию о паводковой ситуации в Казахстане, передает агентство Kazinform.

    По данным МЧС, за сутки в городе Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области с помощью мотопомп и передвижных насосных станции отведена и откачана вода из 179 домов. Всего откачано свыше 277 тысяч куб. метров воды.

    Ведется мониторинг уровня воды в реке Есиль. Прибывшие силы и средства из ДЧС Костанайской, Павлодарской и Акмолинской областей задействованы в противопаводковых работах в микрорайонах Подгора и Кожевенный города Петропавловска, селе Тепличное Кызылжарского района.

    В городе Кульсары Атырауской области продолжаются работы по откачке воды и дезинфекция подтопленных домов в круглосуточном режиме. Ведется мониторинг уровня реки Жайык, наблюдается постепенное повышение уровня воды. Ситуация на контроле. В городе Атырау и Курмангазинском районе проводятся работы по возведению дамбы.

    В селе Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки уложено 3 500 мешкотар и 427 тонн инертных материалов. Уровень воды реки Торгай стабилизируется.

    По республике отведена и откачана вода из 9 839 жилых домов и 3 215 дворовых территорий. Откачано 16,5 млн куб метров талой воды. Вернулись в свои дома 50 841 человек. 5 436 человек остаются в пунктах временного размещения.

    В противопаводковых работах задействовано 11 028 человек и 1 284 единиц техники, 326 водооткачивающих средств и 67 плавательных средств, 6 воздушных судов.

    Теги:
    Подтопления МЧС Казахстанцы Эвакуация Паводки в Казахстане Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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