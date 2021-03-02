5,4 млн тонн грузов перевезли через порты Актау и Курык в прошлом году

МАНГЫСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 5,4 млн тонн грузов перевезли через порты Актау и Курык в 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Экспорт достиг 3 680,3 млн тонн. Это нефть, зерно, металл. Импорт в свою очередь составил 815,6 тыс. тонн. Среди грузов - товары народного потребления, продукты питания, цемент, оборудование и другое.

Транзит - 842,1 тыс. тонн. Грузы: товары народного потребления, табачные изделия, замороженное мясо (птица), текстиль, медицинские средства, продукты питания, специи, оборудование, химикаты, строительные материалы и другое.