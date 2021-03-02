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    13:17, 02 Март 2021 | GMT +6

    5,4 млн тонн грузов перевезли через порты Актау и Курык в прошлом году

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    МАНГЫСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 5,4 млн тонн грузов перевезли через порты Актау и Курык в 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Экспорт достиг 3 680,3 млн тонн. Это нефть, зерно, металл. Импорт в свою очередь составил 815,6 тыс. тонн. Среди грузов - товары народного потребления, продукты питания, цемент, оборудование и другое.

    Транзит - 842,1 тыс. тонн. Грузы: товары народного потребления, табачные изделия, замороженное мясо (птица), текстиль, медицинские средства, продукты питания, специи, оборудование, химикаты, строительные материалы и другое.


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