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    08:59, 09 Январь 2022 | GMT +6

    5 135 человек задержаны в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По всему Казахстану к этому моменту задержано 5 135 человек. Об этом сообщил и.о.министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    И.о. министра внутренних дел Тургумбаев раскрыл детали произошедших в стране беспорядков. Говоря о ситуации в Алматы, Ерлан Тургумбаев заявил, что собравшиеся не выдвигали никаких требований и не шли на переговоры.

    «По всем фактам применения насилия в отношении представители власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападениях и краж начато 125 досудебных расследований. Задержаны больше 5 тысяч человек», - отметили в МВД.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Главная ЧП-2022 Правоохранительные органы
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