5 135 человек задержаны в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По всему Казахстану к этому моменту задержано 5 135 человек. Об этом сообщил и.о.министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И.о. министра внутренних дел Тургумбаев раскрыл детали произошедших в стране беспорядков. Говоря о ситуации в Алматы, Ерлан Тургумбаев заявил, что собравшиеся не выдвигали никаких требований и не шли на переговоры.

«По всем фактам применения насилия в отношении представители власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападениях и краж начато 125 досудебных расследований. Задержаны больше 5 тысяч человек», - отметили в МВД.