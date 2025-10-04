4 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день животных

Учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты.

Дата 4 октября выбрана по той причине, что этот день известен как день памяти о католическом святом Франциске Ассизском (1181/1182 — 4 октября 1226 года), который считается покровителем животных.

День запуска первого искусственного спутника Земли. Начало космической эры человечества. Всемирная неделя космоса

4 октября 1957 года с космодрома Байконур был запущен первый искусственный спутник Земли. Это событие знаменует начало космической эры человечества, которая была провозглашена Международной федерацией астронавтики в сентябре 1967 года. Генеральная Ассамблея ООН 6 декабря 1999 года объявила неделю с 4 по 10 октября Всемирной неделей космоса с тем, чтобы отмечать вклад космической науки и техники в развитие человечества.

День ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Казахстана

4 октября 2000 года директивой министра обороны Казахстана было сформировано управление командующего ракетными войсками и артиллерией.

СОБЫТИЯ

В 1920 году в Оренбурге состоялся Учредительный съезд Советов Казахской АССР, на котором была провозглашена Казахская Автономная Советская Социалистическая Республика (КазАССР) в составе РСФСР. Была восстановлена казахская национальная государственность. Съезд избрал верховные органы власти — председателем ЦИК КазАССР был избран С. М. Мендешев, а председателем СНК КазАССР — В. А. Радус-Зенькович. Провозглашение Казахской советской национальной государственности имело большое историческое значение. Казахский народ воспринял этот акт как первый шаг на пути национального возрождения.

В 1957 году в Казахстане с космодрома Байконур на орбиту с помощью межконтинентальной баллистической ракеты был запущен первый искусственный спутник. Он достиг высоты 228 км в перигее (ближайшей к Земле точке) и 946 км в апогее (самой дальней точке от Земли) и развил скорость свыше 28 565 км/ч.

В 1991 году Гурьевский городской Совет народных депутатов принял решение о переименовании областного центра в город Атырау, а 9 октября областной Совет народных депутатов принял решение о переименовании Гурьевской области в Атыраускую.

В 1994 году был подписан Протокол об установлении дипломатических отношений с Республикой Ангола.

Республика Ангола — страна в юго-западной Африке, которая граничит на севере и северо-востоке с Демократической Республикой Конго, Намибией на юге, Замбией на востоке. Площадь — 1246,7 тыс. км2. Столица — Луанда. Государственный язык — португальский. Местная валюта — кванза. Глава государства и правительства, главнокомандующий Вооруженными силами — президент, избираемый на всеобщих выборах на 5-летний период с правом переизбрания еще на два срока.

В 2005 году в Буландынском районе Акмолинской области был открыт мемориальный памятник знаменитому казахскому борцу, певцу, поэту и композитору Балуану Шолаку (Нурмагамбет Баймырзаулы) (1864-1919). Комплекс воздвигнут на месте его захоронения.

Памятник высотой 16 метров отличается уникальностью архитектурного решения. Он сооружен из красного гранита, специально доставленного из Кордайского района Жамбылской области. На стене высечен текст, рассказывающий о жизни и деятельности этой замечательной личности, сочетавшей в себе два начала — богатырскую мощь и поэтический дар.

В 2007 году неправительственными экологическими организациями Казахстана был учрежден корпоративный фонд «Фонд сохранения биоразнообразия Казахстана», призванный создать механизм финансирования проектов, направленных на сохранение биологического разнообразия Казахстана и устойчивое природопользование посредством предоставления соответствующей грантовой поддержки физическим и юридическим лицам.

В 2008 году был создан Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Создавая Фонд, как инструмент развития экономики, государство поставило перед ним в качестве основных целей: содействие в обеспечении устойчивого развития экономики страны; содействие модернизации и диверсификации экономики; привлечение потенциала государственно-частного предпринимательства к обеспечению устойчивости экономического развития, решению актуальных социально-экономических задач.

В 2011 году Казахстан первым среди государств СНГ запустил платежную систему MyPay — не имеющий аналогов в Казахстане сервис по проведению мобильных платежей с банковской карты. Уникальность этой услуги в том, что она доступна абонентам всех GSM-операторов на территории Казахстана. Можно подключить любую банковскую карту и платеж проходит с банковской карты на счет получателя платежа.

В 2012 году при проведении раскопок в Шымкенте ученые Института археологии им. А. Маргулана обнаружили 2 золотых диска с орнаментом, аналогов которым еще не было на территории Казахстана. Их диаметр примерно 7 см. По внешнему кругу есть крохотные отверстия для крепления. Скорее всего, они использовались для украшения одежды либо каких-то предметов утвари, которые были положены в могилу, что само по себе свидетельствует о захоронении человека состоятельного.

В 2013 году археографическая экспедиция в Иране обнаружила в библиотеке Меджлиса (Парламента) в Тегеране дворцовый сборник дипломатических документов «Маджму’а ва джунг», в котором хранится переписка сефевидских правителей с казахскими ханами.

При изучении дворцовых документов выяснился любопытный факт. Оказалось, что казахских послов иранские шахи, как правило, не задерживали. Это является свидетельством того, что сефевидский Иран дорожил дипломатическими отношениями с казахскими ханами и считался с ними. Посланники казахских ханов знали несколько наиболее распространенных в те времена языков и владели искусством дипломатического общения.

В 2016 году в Астане торжественно открыли новое здание полномочного представительства Республики Татарстан в Республике Казахстан. В церемонии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов, выразивший слова благодарности руководству Казахстана за поддержку татар, проживающих в стране, а также за возможность проведения в 2017 году Дней Татарстана в Астане.

В 2018 году в Национальном музее РК открылась выставка известного корейского гравера по дереву Ли Чольсу «Улыбающийся мир». Главной особенностью в его работах являются впечатляющие изображения, выполненные простыми линиями, а также красивые тексты, написанные к ним. Выставка художника Ли Чольсу уже проводилась в таких городах как Швейцарский Базель, Сахалин, Сиэтл, став частью европейского турне, охватившего такие страны, как Венгрия, Испания, Германия, Франция и Бельгия.

В 2019 году в Актобе возле корпуса университета имени Кудайбергена Жубанова по улице Гришина открылась аллея имени Нурпеиса Байганина.

Байганин Нурпеис (1860-1945) — народный поэт-сказитель, импровизатор, жырау, заслуженный деятель искусств Казахстана. Родился в Темирском районе (Байганинский район) Актюбинской области. Его именем названы административный район, аул в Актюбинской области, улица в Актобе.

В 2021 году ведущая солистка театра «Астана Опера» Альфия Каримова удостоилась почетного звания «Народный артист Республики Башкортостан». Награду певице вручил лично глава Башкортостана Радий Хабиров.

В 2021 году Международная федерация футбола (ФИФА) вручила специальную награду сборной Казахстана по итогам ее выступления на чемпионате мира-2021 по футзалу в Литве. ФИФА наградила сборную Казахстана призом за честную игру (fair play).

В 2024 году в Астане прошел IX Съезд судей Республики Казахстан с участием гостей из числа представителей государственных органов, научного и профессионального юридического сообщества, депутатов Парламента, судей Конституционного Суда, представителей международных организаций. На открытии Съезда с приветственным словом к участникам обратился Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что справедливый суд является основой стабильности государства, а судебная система должна быть авторитетной и беспристрастной. При этом закон и порядок являются ключевыми показателями справедливости общества, что означает равенство всех перед законом. Судебные инстанции должны гарантировать надежную защиту граждан, а соблюдение принципа верховенства закона обеспечит укрепление доверия народа.

В 2024 году в Баку состоялась презентация книги видного казахского писателя и общественного деятеля Кемеля Токаева «Особое поручение» на азербайджанском языке. Издание книги организовал Фонд тюркской культуры и наследия. Презентация состоялась в рамках 10-й Бакинской международной книжной выставки.

В 2024 году в Демократической Республике Конго за вклад в поддержание мира и безопасности военнослужащих подполковника Алтынбека Жалмуханова и майора Батыра Туякова наградили медалями ООН. Майор Б. Туяков — первый представитель казахстанских Вооруженных сил, принявший участие в миротворческой миссии в этой стране. На протяжении года он достойно выполнял обязанности военного наблюдателя и проявил себя как профессионал высокого класса.