4 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

61 год назад (1965) родился УРАНХАЕВ Нурлан Тельманович — советник Премьер-Министра Республики Казахстан.

Родился в г. Семипалатинск Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина (1987) специальность «Инженер-механик»; Казахский финансово-экономический институт (2001) специальность «Экономист-менеджер»; Восточно-Казахстанский государственный технический университет (2006) специальность «Инженер-строитель». Кандидат политических наук, доктор политических наук.

Трудовая деятельность: слесарь-монтажник, мастер, прораб участка Семипалатинского монтажного управления треста «Казпромтехмонтаж» (1987-1990); директор, генеральный директор, президент промышленно-финансовой корпорации «Зергер» (1990-1995); президент АО «Аккус» (1995); доверенный управляющий АО «Сары-Арка» (1995-1997); президент ТОО «Сункар» (1997-2001); генеральный директор совместного предприятия АО «Казиркутсклес» (2001-2003); начальник управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Восточно-Казахстанской области (2003-12.2003); начальник управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Восточно-Казахстанской области (01.2004-02.2005); начальник управления капитального строительства Департамента архитектуры, градостроительства и строительства Восточно-Казахстанской области (02.2005-09.2005); начальник управления капитального строительства — заместитель директора Департамента архитектуры, градостроительства и строительства Восточно-Казахстанской области (10.2005-01.2006); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (01.2006-02.2007); заместитель председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС Республики Казахстан (03.2007-02.2008); заместитель заведующего Отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2008-2009); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2009); заместитель председателя правления АО «НК „СПК „Ертіс“ (05.2009-06.2010); · заместитель акима Кызылординской области (06.2010-02.2013); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей (2014-2015); генеральный директор АО „КазНИИСА“ (03.2015-09.2017); руководитель Управления архитектуры и градостроительства города Алматы (09.2017-2018); руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан (05.2019-2022); аким области Абай (2022-2025).

На занимаемой должности с мая 2025 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011), «Парасат» (2016).

56 лет назад (1970) родилась СЕРКЕБАЕВА Жамиля — скрипачка, заслуженный деятель Казахстана, лауреат международного фестиваля в Монте-Карло с дипломом «Первая скрипка», член джазовой ассоциации (Нью-Йорк).

Родилась в г. Алматы. Окончила Республиканский колледж им. К. Байсеитовой, Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы.

Имеет обширный скрипичный репертуар из произведений мировой и отечественной музыкальной классики, современных композиторов, вмещающий в себя музыкальную скрипичную эпоху Возрождения, нового и новейшего времени: Корелли, Скарлатти, Вивальди, Гендель, Бах, Гайдн, Моцарт, Паганини, Брамс, Сен-Санс, Сибелиус, Дебюсси, Равель, Венявский, Чайковский, Гершвин, Тулебаев, Сагатов, Кажгалиев, казахская этническая музыка, стиль кантри, рок-музыка, поп-музыка, джаз, техно и другие направления.

Обширна ее гастрольная география — США, Франция, Испания, Бельгия, Венгрия, Румыния, Монако, Сингапур, страны СНГ. С нею охотно музицируют известные дирижеры, музыканты-инструменталисты различных стран — американский дирижер Юн, российский дирижер Фуат Мансуров, английский флейтист Уиссем Боустени, бельгийский пианист Крестиан Хутхулюк, казахская пианистка Жания Аубакирова, певица Роза Рымбаева и другие.

Жамиля Серкебаева принимала участие в международных фестивалях в Бельгии, «Голос Азии», «Музыкальная Сары-Арка», «Алматы моя первая любовь» в Казахстане, пленумах и съездах Союза композиторов Республики Казахстан, днях Казахстана в России, музыкальных передачах многих каналов ТВ, неоднократно являясь участницей культурной программы в Москве и Евразийского медиафорума 2004, 2005, 2006 годов в г. Алматы. На 28-м международном фестивале в Монте-Карло в 2004 году ей был вручен специальный приз и диплом лучшей скрипачки.

50 лет назад (1976) родилась МОЛДАБЕКОВА Алия Мейрбековна — заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан.

Родилась в г. Алматы. Окончила Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1999).

Трудовая деятельность: ассистент кафедры математического обеспечения ЭВМ и математической кибернетики Казахского государственного национального университета им. аль-Фараби (1999); ведущий аналитик управления анализа портфелей и финансовых рынков, главный аналитик управления анализа портфелей и финансовых рынков департамента монетарных операций Национального банка Республики Казахстан (2001-2003); главный аналитик управления анализа и рисков, главный дилер управления дилинговых операций, начальник управления анализа и рисков департамента монетарных операций Национального банка Республики Казахстан (2003-2012); заместитель директора департамента монетарных операций (департамента монетарных операций и управления активами) Национального банка Республики Казахстан (2012-2015); директор департамента монетарных операций и управления активами Национального банка Республики Казахстан (2015-2016); директор департамента монетарных операций Национального банка Республики Казахстан (2016-2019).

На занимаемой должности — с декабря 2019 года.

49 лет назад (1977) родилась МАМАШЕВА Индира Бейсембековна — заместитель руководителя аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Родилась в г. Алматы. Окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби; Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева.

Трудовая деятельность: менеджер казахстанско-японского предприятия «Интерлюкс» (1998-1998); менеджер РГП «Казинвест» Агентства РК по инвестициям, старший менеджер ТОО «КазИнвестКонсалт» (1998-2002); главный эксперт, главный консультант информационно-аналитического отдела аппарата Мажилиса Парламента РК (2003-2009); заведующая информационно-аналитическим отделом аппарата Мажилиса Парламента РК, заместитель директора департамента анализа и стратегического планирования Министерства культуры и информации Республики Казахстан, вице-президент Центра международных программ Министерства образования и науки РК (2009-2016); заместитель директора Центра политического анализа и стратегических исследований (2017); руководитель аппарата фракции партии «Нұр Отан» Мажилиса Парламента РК (2017-2019); заместитель председателя правления Центра по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога (2019-2022).

На занимаемой должности — с февраля 2022 года.

44 года назад (1982) родился КАРИМОВ Ринат Абылхасымович — начальник Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Костанайской области.

Родился в Костанайской области. Окончил Костанайскую социальную академию, юриспруденция (2003).

Трудовая деятельность: помощник прокурора Карабалыкского района Костанайской области (2004); старший помощник прокурора Карабалыкского района; прокурор, старший прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Костанайской области; заместитель начальника управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры области; заместитель прокурора Аулиекольского района Костанайской области (2012-2015); руководитель аппарата прокуратуры Костанайской области (2017-2019); прокурор Костанайского района Костанайской области (2019-2022); прокурор города Костаная (2022-2025).

На занимаемой должности — с августа 2025 года.

Также в этот день родились:

92 года назад (1934-1986) родился АУБАКИРОВ Оспанхан — казахский писатель, сатирик, переводчик.

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинскую государственную консерваторию (1954).

Трудовая деятельность: работал в Казахской филармонии и журнале «Ара — Шмель» (1958-1976). Выпустил сборники сатирических рассказов и стихов «Жасыратын не бар?» (1963), «Сыйлық», «Ұзын сөздің қысқасы» (1967), «Өзіміз білеміз» (1984).

О. Аубакиров — автор комедий «Чемпион Кожанасыр», «Бетон адам», «Милау сиыр». Перевел на казахский язык произведение А. Несина «Письма с того света» (1965), Б. Нушича «Автобиография» (1968) и другие.

89 лет назад (1937-2016) родился ЗЕНЧЕНКО Геннадий Иванович — казахстанский организатор сельскохозяйственного производства, Герой труда Казахстана.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Петропавловский техникум механизации сельского хозяйства; Петропавловский педагогический институт (1973).

Трудовая деятельность: электрослесарь, заведующий нефтебазой совхоза «Ленинский» (с 1962 года); механик, заведующий МТМ (с 1965 года); главный инженер-механик совхоза «Ленинский», управляющий Советским районным объединением «Казсельхозтехника (с 1968 года); заместитель председателя исполкома Советского районного совета депутатов трудящихся (с 1973 года); директор совхоза „Новоникольский“ (с 1976 года). Совхоз был дважды реорганизован: в 1992 году в с/х ассоциацию арендаторов „Новоникольское“, в 1997 году в коммандитное товарищество „Зенченко и компания“, в котором Г. Зенченко занимал пост генерального директора.

Награжден орденами «Отан» (1999, 2008), «Знак Почета», Трудового Красного Знамени; юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Тынга 50 жыл»; золотой медалью «За трудовую доблесть» I степени; нагрудными знаками «Республикаға сіңірген еңбегi үшiн», «Золотой барс».