4 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день пожарных установлен в 1999 году в память о трагической гибели пятерых пожарных в лесном пожаре в Австралии. Дата выбрана в честь святого Флориана Лорхского, покровителя пожарных, память которого католическая церковь отмечает 4 мая.

День борьбы с травлей или День розовой рубашки

Каждый год масса людей по всему миру надевает розовые рубашки или футболки для того, чтобы продемонстрировать поддержку Дня борьбы с травлей. Эта кампания была запущена в 2012 году, и с этого момента ее успели поддержать 25 стран.

Согласно статистике, травле в школе на том или ином этапе учебы подвергается каждый четвертый подросток. Травля со стороны сверстников входит в число наиболее распространенных причин суицида среди детей и подростков.

СОБЫТИЯ

В 1939 году по инициативе семи композиторов — Евгения Брусиловского, Ахмета Жубанова, Мукана Тулебаева, Василия Великанова, Латифа Хамиди, Бориса Ерзаковича, Сергея Шабельского был организован Союз композиторов Казахстана.

В 1993 году упорядочено транскрибирование на русском языке казахских топонимов, наименование и переименование отдельных административно-территориальных единиц Республики Казахстан, согласно которому, например, город Джамбул переименован в Жамбыл, город Талды-Курган — Талдыкорган, город Иссык — Есик, город Ермак — Аксу и так далее. Это было сделано в целях возрождения национальной топонимики, восстановления исконных историко-географических наименований административно-территориальных единиц, в соответствии с представлениями местных Советов народных депутатов и на основании заключения государственной ономастической комиссии.

В 2012 году в Астане состоялась торжественная церемония открытия посольства Эстонской Республики.

Цель открытия посольства — оказание поддержки экономическим отношениям, активизация внешнеполитического сотрудничества, предоставление помощи гражданам Эстонии и выдача виз. Посольство Эстонии в Астане также намерено обслуживать Таджикистан, Кыргызстан и Туркмению.

В 2013 году вблизи столичного Национального кардиохирургического центра города Астаны появилась уникальная аллея. Ее посадили в честь пятидесятого пациента, которому была сделана операция по пересадке донорского сердца.

В 2014 году создан фильм о прославленном военачальнике — первом министре обороны РК, генерале армии Сагадате Нурмагамбетове. Авторы собрали ценные материалы о фронтовых годах Сагадата Нурмагамбетова, о его боевых подвигах и послевоенной жизни. Так, в 21 год Сагадату Нурмагамбетову было присвоено звание Героя Советского Союза за отвагу и геройство, проявленные при выполнении боевых заданий на территории Польши.

В 2015 году в Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти Рахымжана Кошкарбаева (1924-1988), водрузившего Знамя Победы на здании Рейхстага.

Доска памяти установлена на фасаде гостиницы «Алматы», в которой Рахымжан Кошкарбаев трудился в послевоенное время в должности руководителя около 20 лет.

В 2017 году стартовала 65-дневная научная экспедиция «По следам предков». Научная группа посетила такие страны, как Россия, Азербайджан, Армения, Грузия, Украина, Молдова, Словения, Беларусь, Литва, Польша, Германия, Италия, Франция, Венгрия и Ватикан. Основная цель экспедиции — отслеживание и изучение следов миграции предков казахов, а также знакомство с потомками древних гуннов, тюрков, кипчаков.

В 2017 году девять казахстанцев, плененных во время Второй мировой войны в концлагерях фашистской Германии, получили компенсации от правительства Федеративной Республики Германия в размере 2500 евро, всего было подано заявок от 12 казахстанцев.

В 2018 году интерн Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова из Актобе Гульназ Адилова завоевала стипендию Всемирной организации семейных врачей. Она представила Казахстан на крупнейшей медицинской конференции в польском городе Кракове.

В 2019 году в Карагандинском областном историко-краеведческом музее открылась международная выставка «Вещи между жизнью и смертью».

Это проект стокгольмского Музея армии, подготовленный в 2010 году совместно с известным шведским коллекционером Турбьерном Ленскугом. С тех пор экспозиция, получившая Золотую премию, побывала во многих странах мира. А теперь уникальные военные артефакты смогли увидеть и карагандинцы.

В 2022 году в Казахстане были созданы три новые области Абай, Жетысу и Улытау, а также административный центр Алматинской области перенесен из Талдыкоргана в город Конаев.

В 2022 году картину карагандинского художника Карипбека Куюкова подарили американскому актеру и режиссеру Жан-Клоду Ван Дамму.

В 2024 году в Казахстане создали Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Новое ведомство будет отвечать за обеспечение реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта, выработку нормативного правового регулирования в области развития технологий ИИ и осуществление межотраслевой координации в сфере искусственного интеллекта.

В 2025 году на стадионе «Астана Арена» 570 столичных школьников создали портрет героя Бауыржана Момышулы в формате фотомозайки площадью 2736 квадратных метров. Проект был посвящён 115-летию со дня рождения Бауыржана Момышулы и 80-летию Победы. Достижение внесено в Книгу рекордов Гиннесса.