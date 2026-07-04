4 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

52 года назад (1974) родилась БАЛАЕВА Аида Галымовна — заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Республики Казахстан.

Фото: Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Родилась в Алматинской области. Окончила Алматинский государственный университет им. Абая, учитель русского языка и литературы (2000); Казахский национальный аграрный университет, юрист (2007).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан, исполняющая обязанности начальника управления информации по г. Алматы (1999-2004); первый заместитель директора департамента внутренней политики г. Алматы (2004-2006); директор департамента внутренней политики г. Алматы (2006-2008); директор департамента, начальник управления внутренней политики г. Астаны (2008-2010); заместитель акима Астаны (2010-2014); заведующая отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2014-2019); секретарь Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 2017 года); помощник Президента Республики Казахстан — заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2020); министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2020-2022); заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2022-2023); министр культуры и информации Республики Казахстан (2023-2025).

На занимаемой должности — с декабря 2025 года.

57 лет назад (1969) родился ТУЛЕБАЕВ Марат Сагинтаевич — начальник Департамента полиции города Астаны.

Фото: Департамент полиции города Астаны

Родился в селе Докучаевка Наурзумского района Костанайской области. Окончил Алматинскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР (1992), Алматинский юридический институт МВД РК (1998), Институт подготовки руководящего состава ОВД Академии МВД РК (2004).

Трудовая деятельность: оперуполномоченный, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОГСК по Наурзумскому району УКСК Костанайской области; начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОГСК по Орджоникидзевскому району УГСК по Костанайской области (1992-1996); оперуполномоченный, старший оперуполномоченный УВД Костанайской области (1996-1997); заместитель начальника Наурузумского РОВД УВД Костанайской области (1997-1999); слушатель факультета подготовки руководящих кадров ОВД и специалистов воспитательных аппаратов института подготовки руководящего состава ОВД Академии МВД РК (1999-2003); начальник отдела по раскрытию преступлений против личности управления криминальной полиции ДВД г. Астана (2003-2004); заместитель начальника управления криминальной полиции ДВД г. Астана (20042005); начальник управления криминальной полиции ДВД г. Астана (2005-2008); заместитель начальника управления по расследованию ДВД г. Астана (2008-2010); начальник управления внутренних дел района Сарыарка ДВД г. Астана (2010-2011); начальник управления внутренних дел района Алматы ДВД г. Астана (2011-2013); первый заместитель начальника департамента внутренних дел Костанайской области (2013-2016); первый заместитель начальника департамента полиции г. Астана (2016-2017); начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области (2019-2022).

На занимаемой должности — с января 2022 года.

51 год назад (1975) родился АЙТПАЕВ Багланбек Есембекович — заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК, полковник полиции.

Фото: из личного архива

Родился в Жаксынском районе Акмолинской области. Окончил Шымкентский юридический колледж МВД РК им. Б. Момышулы (1998); Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова (2007).

Трудовая деятельность: работал на различных должностях в УВД Акмолинской области, Комитета административной полиции МВД РК (1998-2015); начальник Управления организации охраны общественного порядка и обеспечения дорожной безопасности КАП МВД РК (2015-2022); первый заместитель начальника ДП Туркестанской области (2022-2025); заместитель начальника ДП Туркестанской области (2025-2026).

На занимаемой должности с апреля 2026 года.

Награжден медалями «Ерлігі үшін», «Независимость Республики Казахстан 25 лет», «Конституции Казахстана 30 лет», «Казахстанской полиции 30 лет», грамотами и благодарственными письмами.

45 лет назад (1981) родился ҰЛАСБЕКҰЛЫ Нұрбек — прокурор Западно-Казахстанской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Байдибекском районе Туркестанской области. Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Яссауи (2002) специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: помощник прокурора Жалагашского района Кызылординской области (2002-2003); старший прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений прокуратуры города Кызылорды (2003-2005); помощник старшего прокурора города Кызылорда; старший помощник прокурора города Кызылорда по надзору за законностью в деятельности государственного органа прокуратуры города Кызылорда; прокурор Управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам и управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры Жамбылской области (2006-2007); заместитель прокуроров Т. Рыскуловского, Жамбыского и Кордайского районов Жамбылской области (2007-2010); прокурор Мойынкумского, Жуалынского, Меркенского Кордайского районов Жамбылской области (2013-2021); заместитель прокурора Жамбылской области (05.04.09.29.2021.2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.

44 года назад (1982) родился ТУРСУНХАНОВ Нуржан Аскарович - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Фото: Нацбанк РК

Родился в селе Аса Жамбылской области. Окончил Ноттингемский Университет (2003) бакалавр экономических наук; Назарбаев Университет (2020) магистр делового администрирования для руководителей «Executive MBA».

Трудовая деятельность: трейдер Департамента казначейства АО «ДБ „HSBC Банк Казахстан“ (2003-2004); работа на различных должностях в Департаменте монетарных операций Национального Банка Республики Казахстан (2004-2012); заместитель Председателя Правления АО „Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана“ (2012-2015); заместитель Председателя АО „НК „Социально-предпринимательская корпорация „Алматы“ (2015); работа на руководящих должностях в Департаменте монетарных операций Национального Банка Республики Казахстан (2015-2019); директор Департамента монетарных операций Национального Банка Республики Казахстан (2019-2026).

На занимаемой должности — с января 2026 года.

39 лет назад (1987) родился АХМЕТОВ Маждай Магауиевич — генеральный директор ТОО «Павлодарский нефтехимический завод».

Фото: kmg.kz

Окончил Павлодарский химико-механический колледж, Специальность «Технология переработки нефти и газа» (2009); Тюменский государственный нефтегазовый университет, Специальность «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и хранилищ» (2013); Инновационный Евразийский университет, Специальность «Деловое администрирование» (2022).

Трудовая деятельность: оператор технологических установок 4 разряда установки абсорбции и газофракционирования сернистого сырья технологического цеха № 3 (КТ-1) (2010-2013); инженер по подготовке производства технологического цеха № 3 (КТ-1) (2013-2016); оператор технологических установок 6 разряда установки сплиттера нафты и изомеризации КППН (Комплекс первичной переработки нефти) (2016-2017); оператор технологических установок 6 разряда установки изомеризации и сплиттера нафты КПСН (Комплекс производства светлых нефтепродуктов) (2017); начальник установки изомеризации и сплиттера нафты КПСН/ПППН (Комплекс производства светлых нефтепродуктов/Производство первичной переработки нефти) (2017-2018); операционный координатор производства первичной переработки нефти (2018-2019); старший операционный координатор производства первичной переработки нефти (2019-2021); начальник производства светлых нефтепродуктов ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (2021-2022); начальник технического отдела — главный технолог департамента по производству ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (2022-2024); исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по производству — главного инженера ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (10.2024-01.2025); заместитель Генерального директора по производству — главный инженер ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (01.2025-04.2025).

На занимаемой должности — с апреля 2025 года.

Также в этот день родились:

100 лет назад (1926-2013) родился СЕРКЕБАЕВ Ермек Бекмухамедович — выдающийся казахский оперный певец (лирический баритон), председатель Союза музыкальных деятелей Казахстана, солист Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, народный артист Казахстана и Казахской ССР, профессор, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий ССР и Казахстана, лауреат международного конкурса вокалистов, лауреат двух премий на Всесоюзном конкурсе вокалистов и артистов балета, обладатель премии «Тарлан».

Фото: egemen.kz

Уроженец г. Петропавловска. Окончил Алматинское музыкальное училище им. П. И. Чайковского (ныне — Алматинский музыкальный колледж им. П. Чайковского), Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

Певец создал прекрасную галерею оперных портретов. В числе значительных образов — Абай в опере Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, Кожагул и Амангельды из опер «Биржан и Сара», Онегин и Елецкий в «Евгении Онегине» и «Пиковой даме» Петра Чайковского, Фигаро в «Севильском цирюльнике» Джоаккино Россини, Петруччио «Укрощении строптивой», батыры Ер Таргын и Алпамыс из опер Евгения Брусиловского и Еркегали Рахмадиева и другие.

Является непревзойденным исполнителем современной казахской вокальной музыки. Снимался в фильмах «Наш милый доктор», «Песня зовет», «Ангел в тюбетейке». С гастролями побывал в более чем 50 странах. С 1973 года вел класс вокала в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. В 2006 году выступал в Москве в Большом зале консерватории. Был депутатом Верховного Совета СССР 7-го созыва, депутатом Верховного Совета КазССР 8-го, 11-го созывов.