4 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1932 году группа казахских деятелей — писатель Габит Мусрепов, заведующий Казахским государственным издательством Мансур Гатаулин, заместитель проректора Комвуза Муташ Давлетгалиев, проректор того же учебного заведения Емберген Алтынбеков и заведующий энергетическим сектором Госплана КАССР Кадыр Куанышев — написали Ф. Голощекину о масштабах катастрофы, связанной с голодом.

В так называемом «Письме пятерых» отмечалось о нарушении ленинского принципа добровольности, отсутствии учета особенностей аула, о ликвидации середняков наравне с баями. Также они обвиняли Голощёкина в искривлениях генеральной линии партии по проведению коллективизации, уничтожении стимулов населения по развитию животноводства, что порождало отвращение к занятию скотоводством.

В 1969 году практически случайно открыто золотоносное месторождение «Акбакай» в Мойынкумском районе Жамбылской области. Известный казахстанский геолог, уроженец Мойынкума Дубек Дуйсеналиев, находясь в родных местах, в норке суслика разглядел желтый камешек. Открытие Акбакайской золотодобывающей фабрики состоялось 4 июля 2011 года. По прогнозным оценкам экспертов, общие запасы жамбылского золота оцениваются в 300-350 тонн, и эта цифра может быть значительно увеличена за счет освоения геологически слабо изученных районов области.

В 1992 году Алматинскому эстрадно-цирковому училищу было присвоено имя Жусипбека Елебекова.

Жусипбек Елебеков (1904-1977) — певец, народный артист Казахстана. В репертуаре Жусипбека Елебекова — казахские народные песни, произведения народных композиторов «Ардақ», «Ағаш аяқ», «Айтбай», «Құлагер», «Сұржекей». Он с особым мастерством исполнял песни Абая «Қарашада өмір тұр», «Айттым сәлем, Қаламқас» и др. Являлся одним из популяризаторов и распространителей музыкального фольклора.

В 1996 году председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь совершил свой первый официальный визит в Казахстан (г. Алматы). Главы КНР и Республики Казахстан подписали совместную Декларацию, в которой предусматривалось развитие политического диалога и консультации на различных уровнях, подтвердив обязательства о соблюдении соглашения между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о государственной границе от 26 апреля 1994 года.

В 2000 году в Атырау был установлен памятник казахскому народному музыканту, композитору, домбристу, автору кюев (пьес для домбры) Курмангазы Сагырбайулы, оказавшему большое влияние на развитие казахской музыкальной культуры.

Вершиной творчества Курмангазы является кюй «Сарыарка», наполненный светлой тональностью, рисующий картину бескрайних просторов казахской степи. К настоящему времени сохранилось 60 кюев Курмангазы.

В 2000 году состоялось торжественное открытие Восточно-Кашаганского месторождения нефти на Каспийском шельфе. Запасы нефти Кашагана колеблются в широких пределах 1,5-10,5 млрд тонн, из них на Восточный приходится от 1,1 до 8 млрд тонн.

В 2012 году в Астане, перед зданием гостиницы «Думан», прошла церемония открытия памятника великому народному композитору и музыканту Курмангазы.

Памятник представляет собой вылитую из бронзы скульптурную фигурную композицию, установленную на постамент высотой 5,5 метра. Общая высота памятника составляет 10 метров. Постамент облицован гранитом, на нем установлены 3 тематических рельефа. Они дополняют образ великого композитора и отображают события времени, когда жил Курмангазы Сагырбайулы.

В 2013 году были выпущены марки из серии «Памятные и юбилейные даты». В почтовое обращение введены два художественных блока по 4 марки. На первом почтовом блоке изображены достопримечательности Астаны. Почтовый блок гармонично дополняют герб города, а также логотипы Астаны и международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

На почтовых марках второго блока изображены знаковые объекты столицы: Байтерек — символ независимости Казахстана, Акорда — резиденция Президента, Дворец независимости и монумент «Қазақ елі». Номинал каждой марки составляет 100 тенге. Тираж каждого блока — 10 тыс. шт.

В 2015 году в Алматы состоялись массовое восхождение (альпиниада) на пик Абая и высотный забег с целью привлечения населения к активным видам отдыха, развития и популяризации альпинизма. Спортивная акция была посвящена 170-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая (1845-1904).

Пик Абая расположен в Мало-Алматинском отроге Заилийского Алатау. Высота — 4 010 метров. Представляет собой трехглавый пик. Первое восхождение на вершину было совершено в 1932 году советскими альпинистами.

В 2018 году казахстанец Роман Лошкарев оказался сильнейшим в прыжках в высоту на открытом чемпионате Израиля по легкой атлетике, проходившем во втором по величине городе страны Тель-Авиве. Спор за медали вели шесть спортсменов. Среди них оказался именно Лошкарев, единственный зарубежный участник, преодолевший высоту в 2,17 метра.

В 2019 году казахстанец Ержан Есимханов переплыл Ла-Манш из Англии во Францию и поднял казахстанский флаг на французском берегу. Время — 14 часов 21 минута, расстояние — 34 километра.

Ержан Есимханов стал первым представителем Казахстана, который совершил одиночный заплыв через Ла-Манш, причем существенную часть — ночью.

В 2019 году в Национальном музее столицы прошел I Международный форум «Писатели столиц Евразии». Крупнейшая в Центральноазиатском регионе конференция собрала выдающихся писателей современности из более 20 стран мира: Индии, Испании, Египета, Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля, Ирана, Монголии, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Таджикистана, России, Украины и др.

Писатели обсуждали актуальные проблемы современной литературы, перспективы использования интеллектуальных ресурсов, взаимного культурного обмена между участниками и дальнейшего международного сотрудничества.

В 2021 году Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия памятника Алихану Бокейхану, Ахмету Байтурсынулы и Миржакыпу Дулатулы.

В своем выступлении на церемонии открытия памятника лидерам движения «Алаш» Глава государства обратил внимание на необходимость всестороннего изучения трудов лидеров национально-освободительного движения и отметил, что мечта лидеров движения «Алаш» о независимом государстве и установлении равноправных отношений с миром сбылась, и сегодня наша страна стала полноправным членом международного сообщества.

В 2021 году в Большом зале театра «Астана Опера» состоялось торжественное открытие Академии вокала, призванной стать центром совершенствования вокального исполнительства для молодых певцов в возрасте 18-35 лет из Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья. Основными целями создания Академии являются развитие и укрепление лучших традиций мирового вокального искусства, создание творческой базы для молодых оперных солистов.

В течение двух лет поступившие в Академию по результатам конкурсных прослушиваний смогут совершенствовать свои вокальные навыки, расширить репертуар, получить мастер-классы у известных педагогов и певцов, обучиться иностранным языкам и овладеть секретами сценического мастерства.

В 2023 году в Астане по ул. Егемен Казахстан открыли Аллею журналистов.

В 2024 году в столице Казахстана Астане состоялся 24-й саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Казахстана. На саммите под названием «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и процветанию» была принята Астанинская декларация, а также около 25 документов и заявлений глав государств, включая Инициативу о всемирном единстве во имя справедливого мира, гармонии и развития, которая была поддержана членами ШОС.

В 2025 году с 31-й площадки космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-31». «Прогресс МС31» доставил на орбиту 2625 кг грузов, в том числе 1205 кг сухих грузов для экипажа МКС-73 и систем станции, 950 кг топлива, 420 кг воды и 50 кг азота. С начала 2025 года состоявшийся запуск был третьим по счету, все старты с Байконура состоялись по программе Международной космической станции.

В 2025 году авторитетная мировая газета британская The Guardian в рубрике «Лучшее фото дня» опубликовала фотографию с фестиваля ремесленников «Даламен үндес баба өнер», прошедшего в Актау. Фотография прошла отбор специальной редакционной группы The Guardian и вошла в число лучших снимков, отобранных со всего мира. Это свидетельство того, что отечественное ремесло и культура получают признание на мировом уровне. Автор фотографии — турецкий фотограф Элькин Эскипехливан. Международный фестиваль «Даламен үндес баба өнер» прошёл в городе Актау. В нём приняли участие ремесленники из различных регионов Казахстана и зарубежных стран, представившие свои работы. В рамках фестиваля были организованы ярмарки, выставки, мастер-классы, а также знакомства гостей с национальными традициями.

В 2025 году в Созакском районе Туркестанской области состоялось торжественное открытие завода на участке месторождения Южный Торткудук, который разрабатывает совместное казахстанско-французское предприятие «КАТКО». Мощность нового завода — 2000 тонн урана в год. Амбициозный проект был реализован в сжатые сроки — за три года. Он разработан в соответствии с лучшими международными практиками.

В 2025 году на месторождении Кашаган добыт первый миллиард баррелей нефти с начала промышленной эксплуатации. Северо-Каспийский проект стал первым крупным проектом освоения морских нефтегазовых месторождений в стране. В его состав входят Кашаган, Кайран и Актоты — месторождения в северной части Каспийского моря. Проект реализуется на основе соглашения о разделе продукции, подписанного Казахстаном и международным консорциумом нефтегазовых компаний в 1997 году.

В 2025 году в Астане стартовал чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юношей, юниоров и девушек. Церемония открытия крупного спортивного события состоялась в легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan». Более 300 молодых тяжелоатлетов из 25 стран Азии приняли участие в соревнованиях. В числе участников — спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии, Вьетнама, Таиланда, Южной Кореи и Кувейта. Самая многочисленная сборная — у Казахстана: честь страны защищали 36 спортсменов.