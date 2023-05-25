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4G появится во всех населенных пунктах Жамбылской области до конца 2025 года

Автор:  
Арайлым Мұрат
25 Мая 2023, 13:09
4G появится во всех населенных пунктах Жамбылской области до конца 2025 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть 4G появится во всех населенных пунктах Жамбылской области до конца 2025 года. Об этом заявил глава региона Нуржан Нуржигитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нуржан Нуржигитов отметил, что в сфере цифровизации в регионе проводится системная работа. В частности, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с акиматом области утверждена Дорожная карта на 2023-2027 годы.

«Согласно Дорожной карте, до 2027 года поставлены задачи повышения качества мобильной сети интернет до 4G в 165 населенных пунктах, обеспечение электросетями и антенно-мачтовыми сооружениями 28 населенных пунктов, волоконно-оптической связью 155 населенных пунктов (государственных учреждений), цифровой инфраструктурой дорог республиканского и областного значения. В целом до конца 2025 года населенные пункты области будут охвачены сетью 4G на 100%», - сказал на брифинге в СЦК Нуржан Нуржигитов.


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