499 случаев заболевания корью зарегистрировано в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С первого января 2019 по шестое февраля 2020 года в Актюбинской области заболели корью 499 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг области.

В последние годы регистрируются факты отказов некоторых родителей от проведения профилактических прививок, что повышает риск инфекционного заболевания детей. Так, на территории Актюбинской области из-за отказа от вакцинации более двух тыс. детей не получили профилактические прививки. В целом, рост отказов от вакцинации во всем мире привел к повышению уровня заболеваемости корью во многих странах, в том числе в Европе и США.

«Сохраняется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по кори в республике, в том числе на территории Актюбинской области.

С первого января 2019 года по шестое февраля 2020 года в регионе было зарегистрировано 499 случаев кори, из них 265 случаев были подтверждены лабораторным исследованием. Тогда как в 2018 году обстановка по кори была намного лучше, в декабре 2018 года был зарегистрирован первый завозной случай по кори.

Более 72% заболеваний были зарегистрированы среди непривитых актюбинцев. Это еще раз доказывает, что наиболее эффективный способ борьбы с распространением инфекционных заболеваний - вакцинация», - говорит руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева.

Корь - высококонтагиозное инфекционное заболевание, которое быстро распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем, не имеет специфического лечения, приводит к опасным здоровью осложнениям, в некоторых случаях к смерти. Особенно корь опасна для детей раннего возраста и людей с ослабленным иммунитетом. Единственным эффективным методом защиты является вакцинация. Вакцинация проводится бесплатно, сертифицированными вакцинами, прошедшими процедуру государственной регистрации.