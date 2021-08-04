4984 человека лечатся дома от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 4 984 человека лечатся дома от COVID-19 в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлен 381 заболевший коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 249 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 52 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 30 заболевших, в Индерском районе - 10, в Исатайском районе - 10, Кызылкугинском районе - 9, Курмангазинском районе - 8, в Макатском районе - 4, в Махамбетском районе - 9 человек.

Заболевание у 221 пациента с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 160 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 84 человека.

В настоящее время лечение получают: в домашних условиях 4 984 человек, в модульной больнице - 200, во второй областной больнице – 188 пациентов, во фтизиопульманологическом центре - 77, в кардиоцентре - 107, в ж/д больнице - 111 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 413, в областной больнице - 71 пациент, в общежитиях - 103, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 381 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «темно красной» зоне.

Как ранее сообщалось, 990 доз двухкомпонентной вакцины QazVac доставили в Атырау.