4980 авиапассажиров с ПЦР-справками прибыли в Казахстан

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 29 мая 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 35 международных авиарейсов из Германии, Катара, ОАЭ, Египта, Армении, Таджикистана, Турции, Грузии, Украины, Республики Беларусь, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Всего за сутки прибыло 4 980 авиапассажиров, в том числе:

в аэропорт г. Алматы – 18 рейсов, 3 020 пассажиров;

в аэропорт г. Нур-Султан – 9 рейсов, 1 144 пассажира;

в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, 298 пассажиров;

в аэропорт г. Актау – 3 рейса, 193 пассажира;

в аэропорт г. Караганда– 1 рейс, 0 пассажир;

в аэропорт г. Актобе– 1 рейс, 195 пассажиров;

в аэропорт г. Туркестан– 1 рейс, 130 пассажиров.

Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.