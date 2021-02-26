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    10:28, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    496 авиапассажиров прибыли в Казахстан без справок ПЦР

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территорию Республики Казахстан прибыло 15 международных авиарейсов из Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Из 2 178 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 682 человек, без справок прибыло 496 граждан РК.
    В том числе:
    в аэропорт г. Алматы – 10 рейсов, 1 169 пассажиров, со справками - 877, без справок - 292;
    в аэропорт г. Нур-Султана – 5 рейсов, 1 009 пассажиров, со справками - 805, без справок - 204.


    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
    По результатам ПЦР-анализа, у всех 284 граждан РК, прибывших 24 февраля, тестирование показало отрицательный результат.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Главная
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