496 авиапассажиров прибыли в Казахстан без справок ПЦР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территорию Республики Казахстан прибыло 15 международных авиарейсов из Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 2 178 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 682 человек, без справок прибыло 496 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 10 рейсов, 1 169 пассажиров, со справками - 877, без справок - 292;

в аэропорт г. Нур-Султана – 5 рейсов, 1 009 пассажиров, со справками - 805, без справок - 204.



Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, у всех 284 граждан РК, прибывших 24 февраля, тестирование показало отрицательный результат.

