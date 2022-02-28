495 тенге за доллар - итоги торгов на биржевой площадке KASE
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На фоне усиления волатильности на глобальных финансовых рынках и в целях недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, 28 февраля торги на биржевой площадке KASE прошли в форме франкфуртского аукциона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.
«Механизм франкфуртского аукциона позволяет определить цену отсечения аукциона, по которой заключается максимально возможный объем сделок, и нацелен на предотвращение необоснованной волатильности. По итогам аукциона, курс тенге сложился на уровне 495,00 тенге за один доллар США. Объем торгов составил 159,5 млн долларов США. Валютные интервенции НБРК составили 98,1 млн долларов США, доля участия НБРК составила 61,5%», - сообщили в пресс-службе Нацбанка.
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