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494 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
5 Ноября 2020 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 494 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 35
город Алматы - 25
город Шымкент - 8
Акмолинская область - 29
Актюбинская область - 6
Алматинская область - 7
Атырауская область - 8
Восточно-Казахстанская область - 222
Жамбылская область - 4
Западно-Казахстанская область - 29
Карагандинская область - 20
Костанайская область - 18
Павлодарская область - 50
Северо-Казахстанская область - 32
Туркестанская область - 1
Всего в стране выявлено 114235 заболевших.
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