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494 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

5 Ноября 2020 08:00
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494 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 494 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 35

город Алматы - 25

город Шымкент - 8

Акмолинская область - 29

Актюбинская область - 6

Алматинская область - 7

Атырауская область - 8

Восточно-Казахстанская область - 222

Жамбылская область - 4

Западно-Казахстанская область - 29

Карагандинская область - 20

Костанайская область - 18

Павлодарская область - 50

Северо-Казахстанская область - 32

Туркестанская область - 1

Всего в стране выявлено 114235 заболевших.

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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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