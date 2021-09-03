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4930 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

3 Сентября 2021 08:01
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4930 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4930 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 318,

город Алматы - 1287,

город Шымкент - 223,

Акмолинская область - 248,

Актюбинская область - 339,

Алматинская область - 295,

Атырауская область - 195,

Восточно-Казахстанская область - 170,

Жамбылская область - 109,

Западно-Казахстанская область - 134,

Карагандинская область - 622,

Костанайская область - 232,

Кызылординская область - 112,

Мангистауская область - 238,

Павлодарская область - 268,

Северо-Казахстанская область - 70,

Туркестанская область - 70.

Всего в стране выявлен 803 601 заболевший.


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#Здравоохранение  
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