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492 млрд тенге планируют направить на реализацию Концепции молодежной политики

14 Марта 2023, 15:26
492 млрд тенге планируют направить на реализацию Концепции молодежной политики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На реализацию Концепции государственной молодежной политики на 2023-2029 годы планируют направить 492,1 млрд тенге. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Средства, предусмотренные из республиканского и местного бюджетов на реализацию проекта, составят 492,1 миллиард тенге, в том числе: республиканского бюджета - 385,6 млрд тенге, местного бюджета - 106,5 млрд тенге. Концепция согласована с государственными органами и Администрацией Президента», - сообщил в ходе заседания Правительства Дархан Кыдырали.

В рамках Концепции, как проинформировал министр, будет внедрен Индекс развития молодежи для объективной оценки реализуемых мер.

«Будет проведена трансформация научно-исследовательского центра «Молодежь» в Единый республиканский научно-методический институт. В результате 90% молодых людей будут проинформированы о мерах государственной поддержки», - сказал глава МИОР.

«Продолжится реализация комплекса мер по поддержке талантливой молодежи, в том числе различных грантовых проектов («Тәуелсіздік ұрпақтары», Государственная молодежная премия «Дарын»). В городах Астана, Алматы и Шымкент планируется создание креативных кластеров. Увеличится грантовое финансирование проектов, направленных на развитие молодежных и волонтерских инициатив», - сообщил глава ведомства.

По информации Д. Кыдырали, в результате количество талантливой молодежи, задействованной в культурно-творческой деятельности, увеличится с 500 тысяч до 1,1 млн человек и ежегодно будет предоставляться 1000 грантов на исследования молодых ученых.

Ранее сообщалось, что Правительство поддержало проект Концепции молодежной политики. Премьер-Министр Алихан Смаилов поручил приступить к реализации данного документа в ближайшее время.


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