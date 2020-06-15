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490 бессимптомных носителей коронавируса зарегистрированы в Казахстане

15 Июня 2020 08:29
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490 бессимптомных носителей коронавируса зарегистрированы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 14 июня 2020 года зарегистрированы 490 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram coronavirus2020.kz.

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Павлодарская область - 46
Северо-Казахстанская область - 12 (+5)
Туркестанская область - 129 (+14)
Итого бессимптомных в Казахстане - 4892


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#Здравоохранение   #Коронавирус  
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