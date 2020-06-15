490 бессимптомных носителей коронавируса зарегистрированы в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 14 июня 2020 года зарегистрированы 490 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 589 (+69)
город Алматы - 816 (+94)
город Шымкент - 562 (+70)
Акмолинская область - 52 (+1)
Актюбинская область - 137 (+22)
Алматинская область - 308 (+34)
Атырауская область - 485 (+54)
Восточно-Казахстанская область - 171 (+4)
Жамбылская область - 80 (+21)
Западно-Казахстанская область - 295 (+25)
Карагандинская область - 769 (+58)
Костанайская область - 47 (+1)
Кызылординская область - 114 (+14)
Мангистауская область - 170 (+4)
Павлодарская область - 46
Северо-Казахстанская область - 12 (+5)
Туркестанская область - 129 (+14)
Итого бессимптомных в Казахстане - 4892
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