490 бессимптомных носителей коронавируса зарегистрированы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 14 июня 2020 года зарегистрированы 490 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 589 (+69)

город Алматы - 816 (+94)

город Шымкент - 562 (+70)

Акмолинская область - 52 (+1)

Актюбинская область - 137 (+22)

Алматинская область - 308 (+34)

Атырауская область - 485 (+54)

Восточно-Казахстанская область - 171 (+4)

Жамбылская область - 80 (+21)

Западно-Казахстанская область - 295 (+25)

Карагандинская область - 769 (+58)

Костанайская область - 47 (+1)

Кызылординская область - 114 (+14)

Мангистауская область - 170 (+4)

Павлодарская область - 46

Северо-Казахстанская область - 12 (+5)

Туркестанская область - 129 (+14)

Итого бессимптомных в Казахстане - 4892